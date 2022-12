Eurobrico.com: dalle stufe a legna ai combustibili, il tuo alleato per un Natale più caldo e sorprendente

Anche nel periodo invernale, quando il freddo si fa sentire, EuroBrico è vicino ai suoi clienti assicurando qualità a prezzi competitivi con idee e soluzioni per la casa, il giardino, l'auto e il tempo libero. Dalle stufe a legna alle cucine a legna, su www.eurobrico.com sono raccolte tante utili soluzioni per il riscaldamento e la ventilazione. Lo store digitale, con oltre 25 punti vendita, è espressione di un’azienda impegnata da più di trent’anni nell’ambito di bricolage e Fai-Da-Te, contando su una proposta di più di 30.000 articoli dei top brand del settore.

Insieme alle tante opzioni legate al riscaldamento, che includono, tra le altre, filtrafumo, fungo riscaldante, lampade riscaldanti, termoventilatori e stufe elettriche, EuroBrico propone una pratica idea regalo per il Natale: la Card Regalo, con l’importo che si desidera offrire e personalizzabile con una dedica speciale.

Ci sono poi altre offerte che contribuiscono alla magica atmosfera del Natale, come gli alberi di natale di diverse dimensioni e le luci natalizie con 200 led con App, solo per citare alcuni dei prodotti più apprezzati.

La proposta è molto articolata, interessando migliaia di prodotti: dai potatori alle cassette da giardino, passando per soffiatori, barbecue, pergole, tagliasiepi, armadi da esterno, spaccalegna e robot tagliaerba.

Per quello che riguarda i brand, sono stati selezionati quelli che hanno riscosso il maggior apprezzamento tra gli appassionati del settore. Qualche esempio? Daikin, Cat, Castrol, Kerakoll, Lifetime, Fini, Ribimex e Bosch.

Nell’eventualità di domande, bisogno di informazioni o di consigli, l’acquirente può contare su un preparato servizio di assistenza, raggiungibile tramite numero di telefono e chat online. Riguardo alle spedizioni, viene assicurata rapidità: oltre il 97% di esse avviene in 24/48 ore.

Ad affiancare la proposta dell’e-commerce si uniscono 25 pick up point e più di 25 punti vendita. In questo modo, EuroBrico si è rapidamente affermata come una delle aziende di riferimento nell’ambito di Fai-Da-Te, bricolage, giardinaggio e home improvement.

Come autorevole biglietto da visita per Eurobrico.com giungono importanti attestati, rilasciati da prestigiosi enti di ricerca. Lo store, infatti, per il secondo anno di fila, si è aggiudicato il 2° posto nella categoria “Miglior E-commerce Brico con negozi dell’anno”, classifica di eccellenze redatta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), insieme al suo Media Partner La Repubblica Affari & Finanza.

L’analisi ha riguardato più di 8.000 siti web. A seguito di una meticolosa selezione, sono stati individuati i migliori 750 e-commerce del panorama nazionale. Una classifica strutturata in 11 macrocategorie e 63 settori merceologici.

Scopri le offerte più competitive per il Natale, iscriviti alla newsletter di www.eurobrico.com e resta aggiornato sulle nuove promozioni!