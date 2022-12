Gli impianti sono la soluzione ai problemi dentali, o no?

Si parla sempre più spesso di impianti dentali, soprattutto perché questo tipo di trattamento ormai rappresenta la soluzione che offre una percentuale di successo altissima, permette di ottenere una riabilitazione dei denti mancanti confortevole e funzionale e consente di restituire un sorriso dall’estetica migliorata rispetto all’originale.

Si tratta di un metodo miracoloso, oppure c’è qualcosa che non viene detto?

Raccogliamo la testimonianza degli odontoiatri di Unica Clinica Dentale per saperne di più.

La riabilitazione implantare

In caso di mancanza dei denti puoi risolverla con gli impianti dentali, se le condizioni cliniche lo permettono. Questo tipo di riabilitazione offre degli ottimi risultati sia dal punto di vista funzionale che estetico. Ovviamente questo tipo di intervento si può effettuare su una bocca sana e in salute, per cui è necessario effettuare tutti i controlli e le cure del caso per creare le condizioni di

partenza ottimali prima di procedere. Per far sì che l’impianto duri a lungo è necessario curare in modo scrupoloso la propria igiene orale. Tutto ciò è valido se ci si trova davanti ad una bocca a cui mancano uno o più denti. Quando si ha di fronte un dente che può essere curato o sostituito, il valore dell’implantologia passa in secondo piano. Vediamo insieme il perché.

Il valore biologico dei denti naturali

Se bisogna scegliere tra curare il dente o sostituirlo, la scelta più giusta è sempre quella conservativa. L’attenta valutazione dell’odontoiatra permetterà di capire se le condizioni del dente consentono una cura. Anche quando è presente una certa mobilità dei denti è sempre bene tentare di preservare il patrimonio genetico. I denti naturali hanno peculiarità e caratteristiche che non si possono integralmente riprodurre con i denti artificiali. La sostituzione viene presa in considerazione solo quando è impossibile salvare il dente.

A questo punto si può prendere optare per inserire un impianto dentale. Perché impianto dentale e non altre tipologie di interventi?

Perché l’impianto è indipendente, non si appoggia ai contigui come il ponte e non si aggancia ad altri denti come le protesi mobili, quindi non è necessario andare a intervenire sugli altri denti modificandone la forma. Inoltre questi altri tipi di riabilitazione orale hanno una sorta di “scadenza intrinseca”: saranno utili e funzionali finché i denti su cui si sorreggono restano in salute. Potrebbe essere per sempre, ma sappiamo che il rischio di incorrere in carie, danni alle corone e infezioni è sempre presente per tutti, anche per chi si prende cura della propria igiene orale in modo ineccepibile.

Gli impianti dentali

Quando non è possibile salvare gli elementi naturali, grazie all’implantologia ritrovi la funzionalità della bocca e migliori l’estetica, ottenendo il sorriso che hai sempre desiderato.

