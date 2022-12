Noleggio auto all’aeroporto: tutto quello che c’è da sapere

Nell’organizzazione delle vacanze potrebbe risultare molto conveniente prenotare in anticipo un’auto a noleggio già all’aeroporto. Vediamo perché quest’alternativa è spesso conveniente e quali sono le strategie per risparmiare

Quando si parla di viaggi, siano essi per lavoro o per piacere, prenotare in anticipo è un must per trovare le migliori alternative a un prezzo inferiore. Molto spesso, congiuntamente al volo e all’alloggio, si programmano anche gli spostamenti principali come quelli da o per l’aeroporto. In molti casi la scelta è vasta: treno, aereo, taxi; ma – se si programma di visitare più luoghi o città in una singola vacanza – noleggiare un’auto presso l’aeroporto è la scelta migliore.

Il noleggio auto con le principali compagnie, come Europcar, è comodo perché gli uffici e i parcheggi sono locati all’interno del terminal. Si tratta di un comfort non da meno, in quanto permette di guadagnare tempo all’arrivo e alla successiva ripartenza. Vediamo, allora, cosa bisogna sapere per noleggiare un’auto in semplicità ed economia.

Prenotare in anticipo ed essere flessibili aiuta a risparmiare

Il miglior modo per trovare un’auto a prezzi convenienti è sicuramente quello di comparare online i preventivi di diverse società, alla ricerca dei prezzi e delle condizioni migliori. Sempre meglio consultare i siti ufficiali e non affidarsi a intermediari, i quali potrebbero caricare una commissione sull’importo finale.

I costi tendono a essere molto più bassi se si prenota in anticipo, magari approfittando delle promozioni “early bird”. Anticiparsi di qualche mese, magari scegliendo una tariffa prepagata, permetterà di risparmiare notevolmente. Anche la flessibilità è fondamentale: il costo di un’auto – spesso – non dipende esclusivamente dal numero di giorni prenotati.

Iniziare o terminare il noleggio durante la settimana aiuta ad abbattere i costi. È poi consigliato anche tentare di modificare un po’ l’orario del check-in o del check-out: da un’ora a un’altra potrebbero liberarsi diversi veicoli contemporaneamente, abbassando il prezzo del noleggio.

La flessibilità vale anche sui punti di consegna e restituzione dell’auto: nel caso in aeroporto i prezzi siano troppo alti, si può sempre tentare di noleggiare un veicolo presso le filiali del centro città, in genere ubicate presso la stazione ferroviaria.

Scegliere auto funzionali e optare per un pacchetto “all-inclusive”

A meno che non si progetti di visitare luoghi difficilmente accessibili, una city car o un’utilitaria permettono di risparmiare molto sul canone. In genere le compagnie di noleggio ragionano per segmenti: scegliere il più economico aiuterà a contenere i costi. Con i soldi risparmiati, invece, è possibile optare per servizi aggiuntivi come assicurazione Kasko, soccorso stradale o attrezzature da neve. In caso di imprevisti è sempre consigliabile essere coperti da una polizza invece che pagare i danni.

I pacchetti proposti dalle stesse compagnie in fase di prenotazione sono tendenzialmente i più economici e i più sicuri, in quanto vengono erogati dalla medesima agenzia e non da terzi. D’altronde la serenità è il bene più prezioso durante una vacanza o un viaggio! C’è poi da considerare che i pacchetti extra aiutano anche ad abbattere il deposito cauzionale, in modo da avere maggiore disponibilità. Com’è evidente, quindi, bastano solo pochi accorgimenti per avere la comodità di un’auto privata anche durante la vacanza, in modo da ottimizzare il tempo e godersi il massimo comfort.