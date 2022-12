8 dicembre: ad Alba si accendono i due alberi per inaugurare le Notti della Natività

L’8 dicembre, giorno in cui si festeggia l’Immacolata Concezione, che dà un po’ il via al periodo natalizio, la città di Alba verrà arricchita di due simboli che racconteranno due concetti importanti per questo tempo che caratterizza la fine dell’anno.

Due classici alberi di natale abbelliranno piazza Michele Ferrero e piazza Risorgimento (Duomo). Il primo, donato dalla famiglia Ferrero, rappresenta il legame della famiglia con la cittadina ed il territorio, il secondo, grazie al gioco di luci ottenuto da un impianto all’avanguardia, voluto da Comune, Aca e Banca d’Alba, anche sui palazzi della piazza, il concetto della speranza.

Due modi per rappresentare il Natale e per far vivere agli albesi giorni di festa in cui la normalità del trovarsi insieme vuole essere protagonista dopo i due anni di pandemia che sembra aver allentato la presa.

«Per l’inizio delle Notti della Natività - afferma Emanuele Bolla, assessore al turismo - alle ore 17.30 verranno accesi i due alberi cittadini in piazza Michele Ferrero e in piazza Risorgimento. Sarà l’occasione per ribadire il legame della famiglia Ferrero con la città, e per dare il via agli eventi della manifestazione che torna in forma più conviviale, dato il netto miglioramento della pandemia, grazie all’impegno del Borgo San Lorenzo e dei partners.

Come Comune siamo molto soddisfatti che si possa tornare alla normalità per vivere il Natale e tutto questo periodo di festa nel modo migliore possibile. In piazza Risorgimento l’installazione delle luminarie permetterà di vedere un vero e proprio spettacolo nei giochi di luce che verranno proposti. Il tutto per portare nei cuori quella speranza che, mai andata via ma solo un po’ sopita, ora torna protagonista nella nostra vita, nonostante le difficoltà che tutti conosciamo. Invito gli albesi e gli abitanti del territorio a partecipare ai numerosi eventi in programma, a partire dall’accensione dei due alberi in due punti molto importanti della città».



