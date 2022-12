A Saluzzo il convegno annuale degli ex allievi Don Bosco: il 74°

Domenica 11 dicembre si svolge il convegno annuale dell’Unione exallievi che quest’anno celebra il 74° anniversario. Un appuntamento importante annuncia Michelangelo Bianco, presidente della Federazione Exallievi Piemonte e Valle d'Aosta, improntato sullo spirito dell’amicizia che ci lega.

"Grazie della vostra presenza e per la passione educativa che orienta il vostro impegno in favore dei ragazzi e dei giovani della nostra diocesi. Siate fedeli al carisma di don Bosco; siate fedeli alla vostra vocazione di “postoli della gioventù ”li saluta il vescovo Cristiano Bodo.

Sarà presente don Paolo Serpi: “nel 2022 raggiungo i 50 anni di Sacerdozio, proprio, allo scadere degli 80 anni di Mike: è un’ occasione unica per cui mi voglio fare una scorpacciata di Piemonte: Saluzzo e Chieri i miei Oratori adottivi".

Con gli auguri di don Dario Ruà Direttore dell’ODB saluzzese “Abbiamo ancora oggi, forse più di ieri, bisogno di osare il sogno educativo che ha segnato la vita e l’ opera di don Bosco" il ringraziamento Suor Angiolina Pertusio e della comunità FMA “Siamo riconoscenti per ogni piccolo gesto a favore dei bambini , ragazzi e giovani, per il tempo che dedicate e per l' affetto all' ODB che continua a suscitare in voi sentimenti e ricordi indelebili".

Il tradizionale appuntamento degli exallievi si aprirà alle 9,15 con l’accoglienza e tesseramento dell’anno sociale nel sacrario della Cattedrale ; alle ore 9,45 Assemblea generale. Alle 11,15 S. Messa in memoria degli exallievi e superiori defunti. Consegna di benemerenze di fedeltà, a cui seguirà il gruppo fotografico e alle 12,45 pranzo sociale in bocciofila “Agape Fraterna” .

Per info - Michelangelo Bianco tel. 3482284667.