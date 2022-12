A Savigliano nel prossimo fine settimana il primo appuntamento dell’Incantevole Natale.

Cento sono le storie raccolte a seguito dell’’iniziativa “Inventa una storia per l’Incantevole Natale” che ha coinvolto gli studenti della primaria le famiglie, ottimo il successo riscontrato tanto che qualche storia è arrivata anche da fuori Savigliano. Le storie verranno stampate sugli addobbi per decorare gli alberi in legno dell’Incantevole Natale posizionati in piazza Santarosa.

È con questo spirito positivo che in piazza Santarosa, prenderà vita il villaggio di Babbo Natale, con la casetta arredata di tutto punto. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 il fotografo Fabrizio Ferrero sarà a disposizione per scattare le foto ricordo con Babbo Natale ai piccoli visitatori. Dalle 10 alle 19 saranno disponibili i giochi del Ludobus, i folletti raccoglieranno le letterine per Babbo Natale.

Dalle 9 alle 19.30 per tutti i visitatori saranno aperte le Botteghe delle Meraviglie dove trovare il regalo perfetto per questo Natale. 22 diversi espositori, che proporranno, prodotti enogastronomici, bigiotteria artigianale, creazioni uniche, giochi, arredo casa, oggettistica in ceramica, e tanto altro ancora.

L’Incantevole Natale è anche solidarietà: in collaborazione con l’Associazione ABIO la Fondazione Ente Manifestazioni propone l’iniziativa: “UN DONO PER L’ABIO”. Presso il punto informativo in Piazza Santarosa durante i due week end della manifestazione si raccoglieranno materiali per portare il Natale anche ai piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di pediatria dell’Ospedale S.S. Annunziata di Savigliano. Si raccolgono per i neonati sonaglini e giochi, per i più grandi: materiale di cartoleria e giochi, anche in scatola, date le nuove norme ospedaliere si possono raccogliere solo materiali nuovi.

L’ Incantevole Natale prosegue In Piazza Turletti, deve sarà allestito il Laboratorio degli Elfi, con un ricco programma di Incontri per grandi e piccini.

Sabato 10 dicembre

Programma del Laboratorio degli Elfi – Piazza Turletti

10.00 – 11.00 “Natale con L’ Oasi”: gli operatori dell’Oasi Giovani accompagneranno i bambini dai 3 ai 6 anni nella realizzazione di addobbi natalizi, e i bambini più grandi potranno costruire gli amici di Babbo Natale (dai 7 agli 11anni).

11.30-12.30 Natale con L’ Oasi”: gli operatori dell’Oasi Giovani accompagneranno i bambini dai 3 ai 6 anni nella realizzazione di addobbi natalizi, i bambini più grandi potranno costruire gli amici di Babbo Natale (dai 7 agli 11anni).

15.00 -16.00 “Ghirlanda di neve”: Un'antica leggenda ci guiderà a scoprire come è nata l'usanza di appendere ghirlande alla porta durante le festività natalizie e poi con cartoncini, cotone, lana, pizzi e merletti ciascun bambino potrà creare una meravigliosa ghirlanda…di neve! A cura di Voci di Mamme.

16.30 -18.00 “Libera la tua creatività”: Laboratori e Trucca bimbi di Natale con McDonald's.

Domenica 11 dicembre

Programma del Laboratorio degli Elfi- Piazza Turletti

10.00 – 11“Addobbi per porta”: Laboratorio creativo con materiale di recupero a tema natalizio riservato a bambini e genitori. Creeremo una decorazione per la porta tutta natalizia. A cura della Cooperativa Proposta 80.

11.30 – 12.30 “Babbi Simpatici”: Laboratorio creativo con materiale di recupero a tema natalizio riservato a bambini e genitori. A cura della Cooperativa Proposta 80.

16.00-17.00 “Vestiamo la tavola a festa”: Con lana, cotone, sughero, bacche, rametti, pigne e altri regali dell'inverno realizzeremo un centrotavola e dei portatovaglioli per una tavola di Natale davvero speciale.... a cura di Voci di Mamme.

17.30-18.30 “Ti trucco per le Feste”: laboratorio di trucco per adulti con Monica della Rosa del Deserto. Incontro interattivo per trovare il trucco perfetto per queste vacanze di Natale. In dotazione un Kit personale con trucchi e pennelli da portare a casa. Costo: 15 euro

Prenotazione consigliata per tutti i laboratori: www.entemanifestazioni.com

L’ atmosfera Natalizia prosegue, in via Sant’ Andrea, il Múses proporrà una novità: l’Atelier delle candele. Scopriremo insieme come preparare una candela profumata, che ci avvolga dei caldi sentori dell’inverno e, attraverso l’abbraccio di essenze aromatiche e cere, prolunghi la gioia delle feste. Ogni partecipante potrà portare via con sé la candela profumata e assolutamente personalizzata in un esclusivo contenitore in vetro.

Nel secondo week end proseguiranno i laboratori per grandi e piccini in Piazza Turletti.

Sabato 17 Dicembre

Programma Laboratorio degli Elfi:

9.00 - 10.00 NataLeggendo: letture natalizie e creazioni artistiche A cura della Biblioteca Civica e della Cooperativa Proposta 80. Dedicato alle scuole saviglianesi – sold out

10.30-11.30 NataLeggendo: letture natalizie e creazioni artistiche A cura della Biblioteca Civica e della Cooperativa Proposta 80. Dedicato alle scuole saviglianesi – sold out

11.45-12.30: NataLeggendo: letture natalizie e creazioni artistiche A cura della Biblioteca Civica e della Cooperativa Proposta 80. Dedicato alle scuole saviglianesi – sold out

15.00-16.00 Chi aiuta Babbo Natale? Un divertente laboratorio per prepararsi alle imminenti festività natalizie. Durante l'attività sarà letta una storia interattiva con il Kamishibai dedicata al mitico Babbo Natale. Un mix di personaggi e imprevisti da sistemare per far sì che l'uomo dalla tuta rossa possa consegnare nel miglior modo i regali il 25 Dicembre. Tutti saranno protagonisti della lettura e ognuno dei partecipanti nella seconda parte del laboratorio realizzerà un souvenir a tema da portarsi a casa! (Età dai 5 anni in sù...) Costo 10 euro.

16.30-17.00 Chi aiuta Babbo Natale? Un divertente laboratorio per prepararsi alle imminenti festività natalizie. Durante l'attività sarà letta una storia interattiva con il Kamishibai dedicata al mitico Babbo Natale. Un mix di personaggi e imprevisti da sistemare per far sì che l'uomo dalla tuta rossa possa consegnare nel miglior modo i regali il 25 Dicembre. Tutti saranno protagonisti della lettura e ognuno dei partecipanti nella seconda parte del laboratorio realizzerà un souvenir a tema da portarsi a casa! (Età dai 5 anni in sù...) Costo 10 euro.

18.00 -19.00 “Caldo Inverno”: a cura di Tiziana di La Nuova Natura, degustazione di infusi e the invernali, con un approfondimento sulle loro proprietà benefiche.

Domenica 18 Dicembre

Presso il Laboratorio degli Elfi:

9.30 – 10.15: “La magia del Natale”: "La magia del Natale": il Mago Tric & Trac direttamente dal Circolo Amici della Magia di Torino, darà modo ai bambini, accompagnati dai genitori, di sperimentare alcuni giochi di magia e realizzare la loro personale bacchetta magica con il prestigioso stemma del Circolo dei maghi di Torino, il giuramento e la consegna della pergamena per tutti i piccoli Maghi!

10.30 -11.15 “La magia del Natale”: "La magia del Natale": il Mago Tric & Trac direttamente dal Circolo Amici della Magia di Torino, darà modo ai bambini, accompagnati dai genitori, di sperimentare alcuni giochi di magia e realizzare la loro personale bacchetta magica con il prestigioso stemma del Circolo dei maghi di Torino, il giuramento e la consegna della pergamena per tutti i piccoli Maghi!!

11.30-12.30 “La magia del Natale”: il Mago Trick – Track, "La magia del Natale": il Mago Tric & Trac direttamente dal Circolo Amici della Magia di Torino, darà modo ai bambini, accompagnati dai genitori, di sperimentare alcuni giochi di magia e realizzare la loro personale bacchetta magica con il prestigioso stemma del Circolo dei maghi di Torino, il giuramento e la consegna della pergamena per tutti i piccoli Maghi!

14.30 – 16.00: “A Tavola con Manu”: Emanuele Creator proporrà la perfetta mise en place per cene e pranzi natalizi, tanti spunti per un allestimento glamour, tutti i partecipanti potranno poi creare un centrotavola natalizio da portare a casa. Costo 20 euro.

16.30 -18.00 “Libera la tua creatività”: Laboratori e Trucca bimbi di Natale con McDonald's.

Fino ad esaurimento posti.