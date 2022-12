La grande musica classica al Politeama di Bra

La musica classica rappresenta la grande tradizione dell’arte dei suoni. Costituita da innumerevoli capolavori, è in grado di coinvolgere chi l’ascolta arricchendone la cultura e stimolandone l’intelligenza. Ecco perché è impossibile perdersi il prossimo appuntamento in programma al teatro Politeama di Bra, dove mercoledì 14 dicembre 2022 alle 21 l’Orchestra FFM Classica (Fondazione Fossano Musica) diretta da Julius Kalmar si esibirà nello spettacolo/concerto “La buona musica, un grande classico”.

Allievo del leggendario direttore d'orchestra Hans Swarowsky (che ha formato allievi come Claudio Abbado, Zubin Mehta e Mariss Jansons), Julius Kalmar prosegue la grande tradizione direttoriale del suo illustre maestro. Nato in Romania è diventato da tempo cittadino tedesco. È stato maestro collaboratore all'Opera di Stato di Bucarest (Romania) dal 1967 al 1970, direttore principale dell'Opera di Stato di Aachen (Germania) dal 1970 al 1973, dell'Opera di Stato di Mainz (Germania) dal 1976 al 1981 e della Volksoper di Vienna (Austria) dal 1983 al 1988. Vanta una carriera internazionale che lo vede ospite in Europa, Asia e Sud America. Svolge una intensa attività didattica che lo vede come docente in numerosi corsi e masterclass per direttori d'orchestra e cantanti ai Wiener Meisterkurse, Vienna (dal 1982 al 1997), in Italia, Argentina, Taiwan, Ungheria, Grecia.

L’appuntamento è fuori abbonamento e ad ingresso libero su prenotazione. Per prenotarsi è necessario rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.