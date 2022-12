Saluzzo: via alle iscrizioni della 20^ Fitwalking del Cuore

Con l’avvio delle iscrizioni si è ufficialmente aperta la 20^ edizione del Fitwalking del Cuore in programma domenica 22 gennaio 2023 con partenza ed arrivo a Saluzzo. Il percorso, come da tradizione, attraversa i Comuni di Manta e di Verzuolo con la proposta di tre diverse distanze: 6 – 10 e 13 Km.



Da questa settimana le associazioni ed i gruppi che prendono parte alla raccolta iscrizioni sono operativi e stanno attivando tutti i punti iscrizione sul territorio e non solo, l’elenco viene aggiornato costantemente e pubblicato su tutti i canali dell’organizzazione:



- sito internet www.scuolacamminosaluzzo.it

- Pagina Facebook Fitwalking del Cuore

- Profilo Instagram @fitwalkingdelcuore



Possono quindi partire gli acquisti dei pettorali, i punti vendita sono facilmente individuabili grazie alla locandina punto iscrizione e, mai come quest’anno, è vero il detto “chi primo arriva meglio alloggia”.



I pettorali con pacco gara a disposizione sono infatti 10.000, le associazioni ed i gruppi che prendono parte alla raccolta iscrizioni sono molti quindi si potrebbe verificare la situazione di sold-out prima del termine delle iscrizioni fissato in giovedì 19 gennaio 2023.



Il costo dell’iscrizione è rimasto invariato ed è di 5 euro, come sempre interamente devoluti in beneficienza a sostegno dei progetti presentati dalle associazioni e dai gruppi che prendono parte alla raccolta iscrizioni e in parte al progetto del comitato che verrà definito a breve.