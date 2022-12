Valle Varaita, due incontri su sanità e ospedale di Saluzzo

Sul territorio della valle Varaita si svolgono due incontri con la cittadinanza, per parlare del ruolo che avrà l’ospedale civico di Saluzzo nell’ambito della riorganizzazione della sanità locale, attualmente in corso e che porterà alla costruzione di un nuovo ospedale di riferimento per Saluzzo, Savigliano e Fossano.



Gli appuntamenti si svolgono lunedì 12 dicembre a Sampeyre, nel salone consiliare (piazza della Vittoria 52), e giovedì 15 dicembre a Venasca, nel salone comunale (via Marconi 19). Entrambe le serate, a partecipazione libera, iniziano alle ore 20.30 e vedono gli interventi del presidente dell’Unione Montana Valle Varaita Silvano Dovetta, del sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni e del dott. Corrado Lauro. Nella serata di lunedì 12 dicembre interviene anche il sindaco di Sampeyre Roberto Dadone.



Con l’entrata in funzione del nuovo ospedale, l’attuale struttura sanitaria di Saluzzo non verrà chiusa ma diventerà un punto di riferimento per la medicina territoriale del Saluzzese.