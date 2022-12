Incidente sul lavoro a San Martino di Barge: ventenne grave al Cto

E’ in corso in questi minuti l’intervento col quale il servizio regionale 118 è stato chiamato a prestare soccorso a un uomo che, poco prima delle 11 di oggi, martedì 6 dicembre, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro in un’azienda di frazione San Martino di Barge.



Sul posto è stato fatto giungere l’elisoccorso, mentre i soccorsi stanno impegnando anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cuneo e i Carabinieri della locale Stazione.



Non è ancora nota, al momento, la dinamica del sinistro.



***

Articolo in aggiornamento.