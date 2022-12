Saluzzo, scuola elementare Pivano: gli alunni “sono tornati a casa” [VIDEO]

Canti, battimano, evviva e coinvolgente/tenera partecipazione. Gli alunni della scuola Elementare Pivano “sono tornati a casa”, come ha detto la dirigente dell’Istituto comprensivo Leda Zocchi, dopo aver tagliato coralmente il nastro con il sindaco Mauro Calderoni, insegnanti, rappresentanti di classe, amministratori, Carabinieri, davanti a tanti genitori e famigliari.

In realtà gli alunni sono già in aula dall’inizio dell’ anno scolastico, dopo il periodo di trasferimento nell’ex Tribunale per i lavori che hanno interessato la loro scuola, in piazza Dante. Sono state opere di miglioramento sismico e impiantistico a carico di una struttura “datata “come molti edifici scolastici - ha affermato il primo cittadino – confluite in un cantiere aperto nel novembre 2021 e terminato nell’aprile 2022.

La Pivano è una delle prime tappe del percorso di restyling dell’ edilizia scolastica che terminerà nel 2024, coinvolgendo tutte le strutture cittadine, sparse nei diversi quartieri ( e non assemblate in un unico polo) per "mantenerne la vivacità".

I lavori seguiti dal responsabile del procedimento l’architetto Nicoletta Galvagno dell’ufficio tecnico, hanno riguardato l’irrigidimento di tutta la parte strutturale dei due piani dell’edificio, con il rinforzo delle pareti in muratura e solette, per la sua messa in sicurezza della scuola contro i pericoli da sisma e sono stati eseguiti dalla società Edilimpianti srl di Milano, vincitrice dell'appalto.

Con l’occasione sono stati rifatti i pavimenti, oggi in linoleum, i servizi igienici e la sostituzione delle porte interne, per il miglioramento dell’abitabilità degli alunni oltre 250, in 12 classi della Pivano.

Conto finale di spesa circa 550 mila euro, finanziato al 90 per cento dal Miur ( Ministero dell’Istruzione) attraverso la Regione, la restante parte dalle casse del Comune di Saluzzo.