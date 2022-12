E' Natale anche nelle carceri della Granda: i Radicali ripropongono l'iniziativa 'Un regalo diverso'

Parte oggi l’iniziativa solidale dell’Associazione Radicali Cuneo – Gianfranco Donadei per le carceri della Provincia di Cuneo. Per il secondo anno consecutivo sarà possibile acquistare un regalo che verrà recapitato ad uno degli istituti penitenziari della Provincia di Cuneo.

I donanti riceveranno per e-mail un bigliettino da regalare ai propri cari, attestante la donazione.



“Un’iniziativa che ripetiamo visto il successo dello scorso anno, in cui abbiamo raccolto oltre 200 euro ed acquistato prodotti come palloni da calcio, giochi in scatola e libri che consegneremo durante la nostra prossima visita. Un piccolo gesto di grande valore per le comunità penitenziarie, isolate ulteriormente dopo la pandemia e vittime di tagli e di mancanza di investimenti” lo dichiarano in una nota gli organizzatori dell’iniziativa.