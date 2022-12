Atletica, Europei di cross: focus FIDAL sulle protagoniste delle gare femminili, grande attesa anche per Anna Arnaudo

Fidal ha fatto il punto sulle protagoniste delle gare femminili agli Europei di cross del Parco La Mandria, alle porte di Torino, in programma per domenica 11 dicembre.

Per quanto riguarda la categoria UNDER 23 (6 km) tutti gli occhi su Nadia Battocletti. Alla sua meravigliosa collezione d’oro, vuole aggiungere il quarto anello consecutivo, dopo i titoli U20 di Tilburg 2018 e Lisbona 2019 e il trionfo U23 di Dublino 2021. In una stagione travagliata per l’azzurra (periostite tibiale in primavera, mononucleosi dopo Monaco) la gara del Parco La Mandria è l’occasione per chiudere al meglio, in casa, davanti al pubblico italiano che sosterrà lei e tutti gli azzurri. L’avvicinamento all’evento è confortante, con due buoni piazzamenti ad Atapuerca (sesta) e Alcobendas (seconda).

La squadra italiana è decisamente competitiva e parte con ambizioni di conferma, a un anno dalla vittoria a squadre di Dublino: è cambiato poco in termini di nomi e sono aumentate le potenzialità di Anna Arnaudo, già sesta lo scorso anno e convincente al J Medical Cross sullo stesso percorso degli Europei, e di Ludovica Cavalli, in netta ascesa nei 1500 e 3000 su pista in questa stagione.

A completare il team l’altra 2000 Giovanna Selva, la 2001 Sara Nestola, la 2002 Aurora Bado. Dal fronte delle avversarie, questa volta non ci sarà la slovena Lukan, rivale di mille battaglie per Nadia: le rivali più quotate sembrano essere di nuovo la portoghese Mariana Machado, terza nella passata edizione, la francese Manon Trapp (quarta), l’irlandese Sarah Healy (quinta). Da valutare anche l’impatto al ‘piano di sopra’ per la campionessa d’Europa U20 di Dublino Megan Keith (Gran Bretagna) e il bronzo Emma Heckel (Germania).