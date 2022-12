Badminton: weekend positivo per l’Alba Shuttle impegnata in due tornei

Prima assoluta con la maglia della Nazionale Under 15 per la giovane portacolori dell’Alba Shuttle Ilaria Fornaciari. Nel Medvode Yonex Cup 2022 la portacolori dell’Alba Shuttle ha vinto due partite, che le hanno permesso di accedere al tabellone principale e conquistare un fantastico quinto posto nell’importante torneo internazionale sloveno.

Anche la compagna di squadra Sofia Protto ha partecipato al torneo vestendo i colori azzurri, vincendo il match nell’Under 17 contro la forte slovacca Beresova per 21-16/21-19.

Nel torneo Challenge di Casella vittoria assoluta e medaglia d’oro per Aslam Faizan che ha superato in finale Matteo Suardi 21-12/21-17. Oro anche nel doppio maschile con Pietro Capetta e Alex Bianchi vittoriosi 21-12/21-17 su Temporini e Gimorri e terzo oro nel doppio misto con Giulia Marengo e Jakub Boero che hanno battuto in finale Bizzotto e Gargano con il punteggio di 21-16/21-13.

Ottimo esordio in trasferta per Alessio Fedele e Nicoletta Ferrero, che hanno fatto esperienza vincendo anche una partita.Molto bene Giuseppe Monchiero quinto nel singolare maschile e terzo nel doppio, in coppia con Jakub Boero.

Infine buon nono posto per Ezio Bossati e Roberto Scarabello nel doppio maschile.

Il programma di crescita della società langarola continua dunque a confermarsi vincente, portando giocatori e giocatrici ad alti livelli, rispettando le tappe di evoluzione fisica, tecnica e tattica.

Un buon auspicio per i prossimi tornei.