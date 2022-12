Calcio Serie D, mercoledì Bra e Ligorna si giocano l'accesso agli ottavi di Coppa Italia

(foto andrea lusso - pagina fb a c bra)

Il Bra di Roberto Floris si appresta a tornare in campo per affrontare, mercoledì pomeriggio, i genovesi del Ligorna nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia Serie D.

Partita da dentro o fuori, in palio l'accesso agli ottavi di finale. Come da regolamento, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari saranno i calci di rigore a designare la formazione qualificata al turno successivo.

Fischio d'inizio alle ore 14,30 all'Attilio Bravi.

Nell'edizione 21/22 della manifestazione successo del Follonica Gavorrano.

A causa di una coincidenza del calendario le due squadre si sono sfidate pochi giorni prima, sabato 3, in campionato. Sfida giocata in Liguria (anticipata proprio in vista del match infrasettimanale) e terminata sul risultato di 1-1 con i gol di Tuzza e Donaggio.