Domenica al palazzetto l’A2 col sostegno di Carni Dock [VIDEO E FOTO]

Domenica si torna al palazzetto con un super sponsor match day Carni Dock – Crudo di Cuneo! La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo giocherà in casa la 12^ giornata della regular season, quindi vi aspettiamo domenica 11 dicembre, alle ore 18.00 al Palasport di Cuneo per il match contro l’Agnelli Tipiesse Bergamo.

« Le analogie tra la nostra Azienda e lo sport sono tante; ci poniamo obiettivi, abbiamo tanta passione, c’è tanto allenamento e lavoro dietro ai nostri prodotti. Siamo contenti di collaborare con il Cuneo Volley e ci fa soprattutto piacere perché la dirigenza e tutto lo staff che sta dietro siamo sicuri farà bene sia per la squadra che per la Città di Cuneo» - Luca Allasia, AD della Carni Dock.



Carni Dock nasce nel 1990 dall’unione delle famiglie Allasia e Rubiano, che hanno alle loro spalle una storia importante, con quattro generazioni specializzate nell’allevamento, nella macellazione e nella lavorazione delle carni suine. I prodotti di salumeria dell’azienda Carni Dock sono riconoscibili dal marchio Gran Dock la Salumeria, brand specifico dedicato agli stagionati, tra i quali spiccano le d.o.p. Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele e Prosciutto Crudo di Cuneo. Quest’ultimo, unico salume d.o.p. di tutto il territorio piemontese, è frutto di una delle filiere più corte d’Italia per la produzione di prosciutti crudi d.o.p. Viene lavorato a mano, artigianalmente, massaggiato con sale naturale, stagionato per 24 mesi in un microclima che conferisce al prodotto una particolare morbidezza ed un gusto unico. Gran Dock la Salumeria, fedele alla tradizione artigiana del territorio, ha inoltre creato nel corso degli anni alcune specialità come: Lonzaola, Lonzardock, La Baroletta, Il Crintunè.

La prevendita è attiva su www.liveticket.it/cuneovolley, mentre la biglietteria e i cancelli apriranno domenica alle ore 16.30

