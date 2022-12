Autenticità e frequentazione sostenibile: Crissolo sarà "villaggio degli Alpinisti"

Il comitato di selezione del circuito Bergsteigerdörfer (Villaggio degli Alpinisti) in Austria ha accolto ieri nella sede di Innsbruck la candidatura di Crissolo (1333 m) il più alto comune della Valle Po, a Villaggio degli Alpinisti. La richiesta della candidatura è stata presentata dal Comune di Crissolo nel gennaio 2022 con il sostegno delle sezioni del Cai Uget Val Pellice e della sezione Saluzzo-Monviso e promossa dal Club Alpino Italiano.

Tra le caratteristiche evidenziate nel dossier di candidatura ci sono i boschi, la grotta di Rio Martino, i numerosi laghi, le borgate collegate da una fitta rete di sentieri, il Santuario di San Chiaffredo, il Buco di Viso, l’idea del Cai nel lontano 1863 con la prima ascesa tutta italiana al Re Pietra da parte dell’alpinista Quintino Sella; la frequentazione turistica sostenibile con percorsi tematici attorno al paese adatti a tutti e sentieri in alta quota con lunghezze e difficoltà diverse (Giro di Viso, GTA, Sentiero Italia CAI). Oltre a itinerari per scialpinisti, ciaspolatori, fondisti; il rifugio Quintino Sella (2640 m) base per ascensione al Monviso, punto tappa GTA e SIC e il rifugio Giacoletti (2641 m) il più alto delle Alpi Cozie, base per ascensione alle punte Roma, Udine, Venezia; le iniziative e i progetti di Montagnaterapia e il solido rapporto con le Guide Alpine.