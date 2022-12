Presentate a Borgo San Dalmazzo le squadre regionali di fondo e biathlon

Si è svolta a Borgo San Dalmazzo la presentazione delle squadre regionali di sci di fondo e biathlon: una sala gremita di persone accorse per l'occasione a fare il tifo, e un "in bocca al lupo" per la stagione invernale da poco partita, per il meglio dello sport piemontese.

Sul palco della Fiera Fredda molti gli atleti che si sono avvicendati alcuni dei quali, dopo aver militato nel Comitato piemontese, appartengono ora ai diversi corpi militari.

Dopo il discorso di benvenuto del presidente Pietro Blengini, sono intervenuti il sindaco, Roberta Robbione, e l'assessore allo sport, Francesco Rosato, Paolo Bongioanni, consigliere regionale, Gianpietro Pepino, sindaco di Entracque, e Paolo Giordano, presidente della FISI della provincia di Cuneo.

E' toccato, quindi, allo squadrone dello sci di fondo salire sul palco: il referente regionale Davide Castoldi con il responsabile tecnico Gino Peyrot hanno accolto lo squadrone formato dai tecnici Andrea Gola, Matteo Giordan, Francesco Ottino e Andrea Baretto (C.S Esercito) e dagli atleti Gabriele Rigaudo, Alberto Rigaudo, Edoardo Forneris, Aurora Giraudo, Irene Negrin, Beatrice Laurent, Elisa Sordello. Aggregati: Gabriele Laurenti, Irina Radu; aggregati ai corpi militari: Martino Carollo (Fiamme Oro), Davide Ghio (Fiamme Gialle), Alessio Romano (Carabinieri), Elisa Gallo (Fiamme Gialle). Arruolati: Lorenzo Romano (Carabinieri) e Daniele Serra (Esercito). A salutare i giovani fondisti piemontesi non poteva mancare la pluricampionessa cuneese Stefania Belmondo che ha ricordato il vero significato di praticare lo sport e soprattutto lo sci di fondo.

Gianluca Barale, consigliere responsabile del biathlon, ha accolto i tecnici Alessandro Fiandino (Esercito) ed Amos Pepino con gli atleti Riccardo Fenoglio, Tommaso Peano, Nicolò Aime, Francesca Brocchiero, Fabiola Miraglio Mellano, Carola Quaranta, Matilde Giordano, Mattia Bottasso e gli aggregati Filippo Massimino, Stefano Occelli, Gaia Gondolo, Cecilia Peano, Anna Giraudo ed Alice Gastaldi. I piemontesi arruolati nei corpi militari: Stefano Canavese (Esercito), Marco Barale (Fiamme Oro), Nicolò Giraudo (Esercito) e Gaia Brunetto (Esercito). Gli aggregati ai corpi militari Thomas Daziano (Fiamme Oro), Paolo Barale (Fiamme Oro) e Michele Carollo (Fiamme Oro), Nicola Giordano (Fiamme Gialle) e Carlotta Gautero (Fiamme Oro).A chiudere la serata il saluto di Pietro Marocco, consigliere federale, già presidente del Comitato AOC prima di diventare vice presidente della FISI che ha ricordato gli atleti e i successi che hanno costellato il passato ed il presente.

La serata è stata anche motivo per presentare le nuove divise, fornite da Energia Pura, che accompagneranno gli atleti per i prossimi quattro anni, e gli sponsor che affiancano e supportano il Comitato: Regione Piemonte, Laurentana, Liski, Arpiet e Collegio Maestri Sci Piemonte.