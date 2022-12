Natale, Coldiretti Cuneo: "Buon cibo ed esperienze a km zero per regali unici con Campagna Amica"

Se l’online si conferma anche quest’anno un canale importante per la spesa dei regali di Natale degli italiani, resistono i tradizionali luoghi di consumo dai negozi ai mercati che, in vista delle Festività, offrono la possibilità di scegliere regali ad “originalità garantita” al giusto prezzo. Un orientamento che, secondo Coldiretti Cuneo, coinvolge anche l’agroalimentare con la ricerca di prodotti del territorio da acquistare direttamente dai produttori agricoli nei mercati di Campagna Amica.

Lo spirito natalizio è arrivato anche al mercato contadino di Campagna Amica a Cuneo in Corso Giovanni XXIII, 15bis (angolo Giardini Fresia), dove sarà possibile comporre stuzzicanti strenne natalizie personalizzate. Sabato 10, sabato 17 e sabato 24 dicembre, dalle ore 8.00 alle 13.00, i visitatori avranno in omaggio un box firmato Campagna Amica che potranno riempire di prelibatezze a Km zero per tutti i gusti e tutte le tasche, dai formaggi ai salumi, dai prodotti dell’alveare a quelli a base di nocciola, dalle farine alle confetture, dai succhi al vino.

Le idee non mancano agli agricoltori Campagna Amica, sempre pronti a dispensare consigli, a raccontare i metodi di lavorazione e a suggerire i prodotti più adatti per cesti personalizzati, da quelli salutistici a quelli biologici, da quelli tradizionali a quelli vegetariani o vegani fino ai più lussuosi con specialità esclusive.

“Le tipicità agroalimentari, inimitabili e a filiera corta, si confermano fra i doni più graditi sotto l’albero. Grazie alle aziende agricole della nostra rete – spiega Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale di Campagna Amica – i consumatori possono scoprire realtà produttive del territorio e scegliere cibi e bevande a Km zero, di assoluta qualità, da portare in tavola o da regalare. La scelta è vastissima tra genuine bontà da riscoprire e insoliti prodotti di nicchia, tutti controllati e garantiti dal marchio Campagna Amica”.

A Cuneo, i produttori agricoli sono in città anche al mercato di Campagna Amica in piazza della Costituzione, ogni sabato in orario 8.00-13.00. In più, sono tantissimi i punti vendita aziendali targati Campagna Amica: l’invito è di cercare i più vicini tra le fattorie del sito www.campagnamica.it

E per regalare momenti ed esperienze speciali la meta ideale sono gli agriturismi di Campagna Amica, dove vivere un soggiorno di relax alla scoperta della bellezza delle nostre valli, colline e campagne e gustare pranzi e cene a base di prodotti tipici, creatività e passione. Sul sito www.campagnamica.it si possono cercare e contattare direttamente gli agriturismi per avere tutte le informazioni sui buoni regalo che mettono a disposizione.