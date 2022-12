A Melle gli eco-attori italiani della 'Riserva della Biosfera transfontaliera'

Lo scorso mercoledì 30 novembre si è tenuta, presso l’azienda Valverbe di Melle, una riunione degli eco-attori italiani della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso. Gli eco-attori, veri e propri “ambasciatori” dei valori ambientali e culturali nelle terre del Monviso, sono associazioni, imprese e persone che hanno aderito a un percorso collettivo di sviluppo sostenibile e si impegnano per il miglioramento della qualità di vita sul territorio. La rete della Riserva del Monviso vede aderenti sia sul versante italiano che su quello francese. L’appuntamento di Melle era uno degli incontri periodici tra i membri della rete, calendarizzati per favorire le dinamiche di gruppo e incentivare la realizzazione di progetti comuni che possano essere veicolati come buone prassi del territorio e ha visto la partecipazione di buona parte degli eco-attori italiani.



Nella riunione si è svolto un ampio confronto tra i presenti, che hanno riportato il loro operato, confrontandosi su numerosi aspetti di collaborazione, e impostato alcune attività da mettere in atto nei prossimi mesi, anche e soprattutto in sintonia con alcune esperienze territoriali in corso di svolgimento, orientate all’agroecologia e allo sviluppo del comparto biologico e che potrebbero essere approcciate in modo sinergico dalla rete, il cui territorio di riferimento ha una vocazione principalmente agroalimentare. In ottica di progetti da sviluppare il Parco del Monviso, che è l’ente gestore della Riserva MaB Unesco del Monviso insieme al francese Parc naturel régional du Queyras, ha dato la propria disponibilità a dare un supporto tecnico agli eco-attori nella realizzazione di eventi e manifestazioni coerenti con le finalità della Riserva, che sono quelle del programma Man and Biosphere (Uomo e Biosfera) dell’Unesco, attivo a partire dal 1971.



A questo proposito, nell’incontro è stato ricordato il ruolo delle Riserve MaB, che si declina in tre principali funzioni: la conservazione della biodiversità, delle specie e degli ecosistemi; lo sviluppo sostenibile; il supporto logistico nella creazione di attività di ricerca, educazione e formazione e con la costituzione di network.