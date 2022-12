A Mondovì 16 artisti in mostra con ASSO per sostenere il reparto di fisioterapia e riabilitazione

L'Associazione A.S.S.O. (Amici per la Sanità per il Sud-Ovest della Provincia di Cn), dopo aver realizzato a settembre 2022 la donazione di un'Incubatrice neonatale per la Struttura Complessa di Pediatria presso l'Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, si è prefissato un nuovo progetto da realizzarsi entro la fine del 2022.

Trattasi dell'acquisto di un'attrezzatura digitale destinata alla stimolazione e alla rieducazione dell'attività muscolare degli arti superiori ed inferiori in pazienti che hanno subito una lesione ischemica od emorragica cerebrale con conseguente danno motorio.

Questa attrezzatura, chiamata con un acronimo F.E.S. (Elettro Stimolazione Funzionale ), con tecnica wireless determina una stimolazione elettrica funzionale del muscolo selezionato o di un gruppo di muscoli intensificando il segnale nervoso che si è notevolmente indebolito a causa dell'insulto cerebrale.

L'attrezzatura è destinata al Reparto di Fisioterapia e Riabilitazione di Mondovì-Ceva e verrebbe utilizzata nei pazienti degenti presso l'Ospedale Poveri Infermi di Ceva sotto il controllo vigile del Direttore del Dipartimento di Medicina Riabilitativa dell'ASLCN1 Dr. Quercio Marco.

Il costo dell'attrezzatura è di 17.600€ ( compresa IVA al 22% ). Per raggiungere questo obiettivo l'Associazione si rivolge a tutti coloro che abitando nel Distretto Mondovì-Ceva hanno a cuore la crescita tecnologica delle strutture sanitarie del Territorio.

Questo sarà possibile donando tramite bonifico bancario sul C/C dell'Associazione che é : IT 78 J 08450 46480 000000009364. Per aumentare le possibilità di successo l'Associazione ha organizzato un'Asta benefica di opere d'arte donate da Autori Monregalesi e Cebani ( Aime , Bava, Bruno, Di Napoli, Gazzola, Giubergia, Lattes, Manoni, Mazzonis, Tanchi, Terreno, Unia ) come è stato annunciato nelle settimane passate dalle testate giornalistiche locali. Le opere verranno esposte presso il Museo delle Ceramiche di Mondovì a Piazza. L'inaugurazione si terrà giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 16. Le opere rimarranno esposte presso la stessa sede nei giorni 10-11 dicembre e 17-18 dicembre dalle ore 16 alle 19.

Le opere esposte si potranno vedere anche sul sito dell'Associazione: www.assocn.it e per le prenotazioni sono a disposizione l'e-mail: segreteria@assocn.it e i numeri di telefono del Presidente( Prof. Mariangela Schellino) 3355362236, del Vice Presidente ( Gen. Secondo Alciati ) 3292605647 e del Tesoriere ( Dr. Augusto Scarrone).