Cuneo e Torino pronte per essere vere "Città delle Alpi"

Torino e Cuneo sono "Città delle Alpi", capoluoghi alpini, città metromontane, per usare una definizione di scambio e interazione tra territori urbani e montani data di recente da Giuseppe Dematteis, Antonio De Rossi, Federica Corrado. In questi legami territoriali si riconoscono Gianna Pentenero, Assessora della Città di Torino alla Città Metropolitana e Metromontana, e Sara Tomatis, Assessora della Città di Cuneo alla Metromontagna. L'incontro tra Tomatis e Pentenero si è tenuto a Torino, insieme con il Presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero e il Presidente nazionale Uncem Marco Bussone. Al lavoro subito per unire territori, per rafforzare i legami delle Città - insieme con Provincia e Città Metropolitana - e gli Enti locali, i Comuni insieme, con le Unioni montane di Comuni. Dialogo, relazione, coinvolgimento anche di altre Città alpine con Torino e Cuneo che aprono la strada della "metromontagna". "Per Cuneo i legami hanno secoli di storia - commenta Colombero -, anche per Torino, si riparte da 'Torino Città delle Alpi', strategica intuizione di Rinaldo Bontempi, abbandonata troppo presto e che con le Olimpiadi non ha avuto compimento. I Sindaci non ci hanno adeguatamente creduto. Ora siamo a una svolta che è istituzionale e concreta. Pensiamo ai fondi comunitari da impegnare insieme, nel quadro della Strategia marcroregionale alpina, al lavoro per rilanciare le ferrovie e in particolare la Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza. Ci credeva moltissimo già il mio predecessore Lido Riba. E poi dobbiamo rafforzare il sistema istituzionale, le Unioni montane, con luoghi di scambio e decisione congiunti con la Città, anche grazie alle Province. Vale per Cuneo, Torino, Saluzzo, Ivrea, Pinerolo, e Savona, Imperia, fino a Udine, passando per Bergamo, Varese, Brescia, Belluno, Vicenza... I legami rendono più forti le città capoluogo, la montagna non è chiusa, non è riserva indiana e ha bisogno di scambi, relazioni, rapporti, anche nel valorizzare i servizi ecosistemici-ambientali che garantisce. La presenza delle comunità nei paesi è fondamentale per le Città. Cuneo e Torino avviano un percorso prezioso".



Molteplici le sfide sulle quali lavorare:



Non solo due città. La rete dei "capoluoghi alpini" è la vera nostra sfida di alleanze.

Recuperiamo un processo culturale di coesione e cooperazione tra territori

Ripartiamo dalle Alpi, regione unica al centro dell'Europa e laboratorio d'innovazione, da Eusalp e dalla Macroregione AlpMed.

Mobilità e flussi. Ci vogliamo stare dentro. Con ferrovie e strade moderne e sulle quali si investe.

Formiamo i Sindaci e le Amministrazioni: nascono li i primi veri legami autentici.

Programmare un miglior uso delle risorse naturali - acqua e legno - è la risposta alla crisi climatica in corso.

I borghi sono vivi se sono abitati. Costruiamo perequazione urbanistica tra i Capoluoghi e Comuni piccoli.

Ridisegniamo, coi Comuni, la geografia istituzionali. Servono enti locali forti

Sulle "regole del gioco" stiamoci tutti: senza rappresentanza non ci sono i territori.