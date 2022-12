La piscina comunale di Alba resterà aperta durante le festività natalizie

Il lavoro di squadra permette di ottenere risultati. Ad Alba grazie alla sinergia tra il Comune di Alba, l’Egea e il Csr, ed a Cuneo grazie a quest’ultimo e il Comune di Cuneo. Collaborazioni che permettono di mantenere aperte durante le festività natalizie le due piscine comunali più grandi gestite dal Centro Sportivo Roero.

Gli impianti di Sommariva Perno e Asti resteranno chiusi, dal 23 dicembre all’8 gennaio, per poi riaprire dal 9 gennaio. Anche Savigliano sarà chiuso durante le feste, ma su questa struttura si stanno risolvendo alcuni problemi strutturali che il Comune sta valutando e che, ad oggi, stanno rendendo incerta la data di riapertura.

«Il progetto fatto dopo la prima fase del Covid19 ad Alba con Egea ed il Comune - afferma Luca Albonico, responsabile del Csr e presidente regionale FIN - è stato lungimirante. Mi riferisco all’installazione del cogeneratore che da più di un anno ci aiuta per il risparmio energetico. La decisione di mantenere aperto l’impianto albese non dipende esclusivamente da questo fattore ma sicuramente questo strumento continua a darci una mano in un periodo di difficoltà per il rincaro dei prezzi dell’energia».



Se da una parte la lungimiranza nella sinergia con Egea e Comune di Alba continua a dare i suoi frutti, a Cuneo non si sta a guardare: «L’impianto di Cuneo - prosegue Luca Albonico - resterà aperto grazie all’importante contributo di 90 mila Euro da parte del Comune che, tra l’altro, ha già appaltato i lavori per l’installazione di un impianto fotovoltaico da 300 kw su tetto della piscina, che permetterà un significativo risparmio energetico per il prossimo futuro».



«Era giusto dare una mano al Csr di Luca Albonico - precisa Daniele Sobrero, consigliere con la delega allo sport per il Comune di Alba – durante la pandemia, ed è doveroso continuare a farlo, considerando anche che gestire una piscina del genere fa parte di quelle attività a maggior dispendio energetico. Il cogeneratore dell’Egea continua il suo lavoro, mentre l’amministrazione comunale sta decidendo il valore del contributo che verrà dato tra i mesi di dicembre e gennaio, come simbolo di vicinanza ad una gestione che da anni sta facendo bene, e continua a valorizzare uno sport completo come il nuoto. Alba si conferma una cittadina amante delle discipline sportive e unita nei momenti di difficoltà».