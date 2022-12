Moretta rinuncia alle luminarie, ma non all'atmosfera natalizia

Moretta rinuncia alle luminarie natalizia ma non alla voglia di festeggiare il Natale.

"Molti Comuni della zona, dai più grandi ai più piccoli – spiega il sindaco Gianni Gatti – hanno deciso di non abbellire le strade e le piazze del centro con le luminarie. Lo stesso abbiamo fatto noi. Si tratta di un segnale, di un gesto di vicinanza alle famiglie e al difficile momento che, in generale, si sta vivendo a causa dei rincari dei costi dell’energia e delle materie prime. Ciò non significa però che questo sarà un Natale senza sorrisi".

I portici e le vie del centro saranno addobbati con oltre venti alberi di Natale, consegnati dal Comune ai commercianti di Moretta, che penseranno ad addobbarli e illuminarli. Lo stesso comitato commercianti abbellirà la fontana di piazza Umberto, dove la Pro loco ha realizzato un albero di Natale costruito con pallets di recupero (e illuminato attraverso l’allacciamento con un’utenza privata).

L’albero sarà acceso oggi, mercoledì 7 dicembre, dopo la messa in parrocchia del tardo pomeriggio. All’uscita ci sarà un momento di scambio di auguri, con vin brulè, cioccolata calda e panettone.

Giovedì mattina sarà invece l’amministrazione comunale ha invitare tutta la popolazione a Cascina San Giovanni per il tradizionale momento dedicato agli auguri di Natale. Nel corso della mattinata sarà consegnata la costituzione ai diciottenni, saranno premiati gli atleti e le società sportive che si sono distinte nel corso dell’anno, oltre alle associazioni e ai volontari del paese.

Le iniziative natalizie proseguiranno domenica con il concerto dell’Unitre e lunedì 19 dicembre con l’immancabile fiera delle cappone.