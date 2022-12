Pian Munè di Paesana: aprono la seggiovia e il tapis roulant [VIDEO]

Da 40 a 50 sono i centimetri di neve fresca caduta nello scorso week end sui pendii di Pian Munè. Ottimi per la partenza della stagione invernale, buoni per il fondo alle piste da sci e perfetti per una prima apertura!

Il Ponte dell’Immacolata regala agli amanti della neve:

ITINERARI CIASPOLE INNEVATI

SEGGIOVIA APERTA ai pedoni dalle 8.30 alle 16.30

TAPIS ROULANT con campo scuola a valle per i principianti sciatori

RIFUGIO IN QUOTA aperto, mentre quello basso non c’è più da domandarselo perché è aperto 365 giorni l’anno.

Tutto questo, ogni giorno dall’8 all’11 dicembre!

Tutte le altre piste, apriranno alla prossima nevicata.

E per non farsi mancare nulla questa è anche la settimana della Luna Piena. I rifugi propongono il Menù dell’Alpinista nelle serate dell’8, 9 e 10 dicembre per chi non vuole perdersi una suggestiva ciaspolata con il Plenilunio.

Per ulteriori informazioni lo staff risponde via mail all’indirizzo info@pianmune.it oppure via messaggio whatsapp al numero 3286925406.

GUARDA IL VIDEO