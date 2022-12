Se non lo racconti, non esiste: due narratori della Granda ospiti a Quarta Parete

Paola Gula e Silvano Bertaina.

Sono stati loro, ieri sera, gli ospiti di Quarta Parete, trasmissione del gruppo editoriale MoreNews condotto dalla giornalista Barbara Simonelli.

Due narratori della nostra provincia, giornalisti e scrittori ma soprattutto appassionati di aneddoti, storia, curiosità e tradizioni della nostra provincia, capaci di coglierne l'originalità e di raccontarla.

Perché, come dice il titolo della puntata, "se una cosa non la racconti, semplicemente non esiste".

Paola Gula è stata premiata per il suo romando "Caffè corretto", il suo terzo libro. Silvano Bertaianha di recente pubblicato il suo "Smonumentando", che raccoglie anni di scorribande su e giù per la Granda, da un monumento all'altro, da una targa ad un busto.

