Borsa e investimenti: quali previsioni per i principali mercati nei prossimi mesi?

Nonostante le ampie oscillazioni dei mercati finanziari e la crisi generalizzata del 2022, gli investitori italiani continuano a essere interessati agli investimenti in borsa. Analizzando i numeri relativi agli investimenti totali in Italia si nota un trend crescente: da popolo di risparmiatori, gli italiani si stanno progressivamente trasformando in un popolo di investitori, anche se la strada da percorrere per raggiungere i numeri registrati in altri paesi è ancora lunga.

Per avere successo con le operazioni sui mercati finanziari è necessario studiare il funzionamento dei mercati, apprendere le principali strategie di investimento e restare informati sulle notizie che potrebbero avere un impatto sull’economia. A questo proposito, può essere utile leggere la guida su come imparare ad investire in borsa disponibile su Piattaforme.it, portale specializzato nel trading online dove trovare tutte le informazioni relative ai migliori intermediari disponibili sul mercato.

Aumento dei tassi di interesse: cosa aspettarsi?

Nel 2022 l’economia mondiale ha vissuto un periodo di forte crisi, che ha portato alla sofferenza di molti settori e che sta spingendo i diversi stati a mettere in atto delle politiche economiche per cercare di superare questa fase di difficoltà. Nel tentativo di tenere sotto controllo il rapido aumento dell’inflazione, si è optato per l’aumento dei tassi di interesse.

Ciò ha avuto un chiaro impatto sugli assets finanziari: il rendimento dei titoli di stato è aumentato, mentre gli assets ad alto rischio stanno attraversando un periodo di difficoltà. Nella maggior parte dei settori le azioni hanno visto un calo del valore dall’inizio dell’anno e questo ha comportato rendimenti negativi per molti di coloro che hanno investito in borsa negli ultimi mesi prevedendo un rialzo del comparto azionario.

L’inflazione rappresenta al momento una delle principali preoccupazioni dei cittadini. L’aumento dei prezzi non seguito da un aumento dei salari ha ridotto il loro potere d’acquisto, con conseguenti difficoltà soprattutto per le famiglie numerose e per i cittadini con redditi di fascia medio-bassa.

Gli analisti prevedono nel 2023 una fase di recessione, che si viene a definire quando per due trimestri consecutivi si registra una diminuzione della produzione economica. Alcuni analisti parlano di stagflazione, una situazione caratterizzata da inflazione che si mantiene elevata associata a un alto tasso di disoccupazione. Nessuno è in grado di prevedere con precisione l’andamento dell’economia mondiale e dei singoli mercati finanziari, emerge però una visione negativa condivisa dalla maggior parte degli analisti almeno per l’inizio del 2023.

Investire in borsa durante la recessione è possibile?

Durante le fasi di recessione si ha un aumento della quota di denaro dedicata ai risparmi e una riduzione complessiva degli investimenti sui mercati finanziari. Nonostante la crisi economica investire in borsa è possibile anche in recessione, bisogna però muoversi con ancor più cautela. Gli investitori di successo sono coloro che definiscono una strategia finanziaria che possa essere potenzialmente profittevole anche in momenti di crisi economica, o che comunque consenta di tenere sotto controllo le perdite.

Chi si avvicina alla borsa nei momenti di crisi lo fa spesso con avidità, nella speranza di poter generare alti profitti in breve tempo sfruttando le oscillazioni dei titoli azionari. Una strategia di questo tipo non porta a risultati positivi, spesso infatti i guadagni ottenuti nel breve termine sono annullati da poche posizioni errate.

Il metodo migliore per generare dei guadagni è seguire una strategia di medio-lungo periodo, aprendo posizioni finanziarie su titoli di aziende che si ritiene possano crescere in futuro e possano superare brillantemente il periodo di recessione. Operando in questo modo la crisi economica può divenire addirittura un’occasione vantaggiosa per gli investitori, ai quali viene data l’opportunità di introdurre in portafoglio assets a prezzo scontato.