Dobbiamo tenere d'occhio XRP e Big Eyes Coin nel 2023

Il 2022 è stato un anno da dimenticare per molti trader di criptovalute, che non vedono l'ora di dimenticare i ricordi della sua dura stagione orso. Sebbene il 2020 sia stato caratterizzato da condizioni di mercato diverse e dure per ragioni sconosciute alla maggior parte dei trader, esso offre un'opportunità unica che non si trova tutti i giorni. I prezzi della maggior parte dei token crittografici sono scesi notevolmente rispetto al passato. Ciò significa che gli utenti possono acquistare i token cripto a un prezzo notevolmente inferiore. In questo modo, i trader potranno godere di maggiori rendimenti sui loro fondi quando questa dura stagione degli orsi finirà.

Ripple e Big Eyes Coin (BIG) sono le principali criptovalute che hanno subito cali di prezzo durante il mercato orso del 2022. Se la storia del mercato delle criptovalute è un dato di fatto, si può dire che questi token si riprenderanno. Questo articolo analizza cosa ci si aspetta da questi token entro il 2023.

XRP: l'equivalente crittografico di SWIFT

Prima del crollo delle criptovalute del 2022, Ripple era uno dei progetti con una performance impressionante sul mercato. Anche se ha perso la maggior parte del suo valore nel crollo del mercato, Ripple è ancora un progetto di punta da tenere in considerazione. Senza alcun dubbio, questo progetto si riprenderà quando le condizioni di mercato diventeranno favorevoli. Perché? Ripple ha un'utilità impressionante che sconvolgerà la maggior parte delle persone.

Quando Ripple è stato progettato, gli utenti si sono assicurati di creare un progetto di criptovaluta che potesse fungere da rete di pagamento con la sua criptovaluta - XRP. L'obiettivo principale di Ripple era quello di diventare il principale sistema di rimesse di pagamento al mondo. Per molti versi, le sue capacità sarebbero simili a quelle di SWIFT. Ma la differenza principale è che Ripple elaborerà le sue transazioni con la tecnologia blockchain.

Per Ripple non sarà difficile raggiungere la vetta del mercato delle monete perché può elaborare transazioni per quasi tutti i tipi di criptovaluta. Non importa se state inviando Bitcoin, Ethereum, dollari o euro, Ripple gestirà il trasferimento in modo sicuro. Rilasciato nel 2012, si può dire che Ripple è uno dei primi progetti di criptovaluta sul mercato delle monete. I token utilizzati per Ripple sono pre-estratti e rappresentati con il simbolo XRP.

Moneta dai grandi occhi

Ci sono molte ragioni per cui ogni trader di criptovalute o amante dei meme dovrebbe far parte di Big Eyes Coin. Big Eyes Coin ha un meccanismo guidato dalla comunità in cui gli utenti avranno il controllo delle attività del progetto. Questo approccio guidato dalla comunità garantirà che gli utenti possiedano il 90% dell'offerta totale del token. Questi token saranno messi a disposizione degli utenti durante la prevendita. Quando la prevendita ha preso il via, una vasta campagna Twitter di Big Eyes Coin ha acceso l'interesse degli utenti per il token. Molti utenti si sono interessati a Big Eyes Coin non appena hanno saputo dell'utilità del token. Questo progetto meme può essere utilizzato per il conio di NFT. I suoi sviluppatori hanno assicurato che Big Eyes Coin svolgerà un ruolo nella crescita del mercato degli NFT.

Big Eyes Coin ha goduto di una speciale prevendita. Dopo aver dato il via alla prima fase della prevendita, Big Eyes Coin si è mosso rapidamente ed è attualmente nella fase Ssevnth della prevendita. Ora il token è più vicino che mai al lancio. Vale la pena di notare che la maggior parte dell'entusiasmo suscitato da questa prevendita sarà trasferito al lancio del token.

Utilizzate il codice per un GRANDE bonus: BCUTE945

Per ulteriori informazioni su questo progetto:

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/