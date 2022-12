Dogeliens può conquistare il mercato come Cardano e Cronos?

L'Armageddon delle criptovalute è arrivato e la maggior parte dei progetti più importanti è crollata di valore a causa dell'inverno delle criptovalute. Tuttavia, l'adozione di massa continua per token come Cardano (ADA) e Cronos (CRO). Alcuni analisti di criptovalute prevedono che la nuova moneta meme Dogeliens (DOGET ) potrebbe competere con questi leader del settore perché ha un grande potenziale per esplodere sul mercato.

Tutto quello che c'è da sapere su Cardano (ADA)

Il ruolo di ADA è quello di risolvere i problemi attuali della rete Ethereum (ETH) e di fornire un protocollo migliore. ADA opera con un notevole consenso proof of stake (P-o-S), che aiuta la sua blockchain a effettuare transazioni rapide e una governance reattiva. Inoltre, ADA fornisce una piattaforma stabile per le dApp che possono essere lanciate e gestite. Per quanto riguarda l'ATH di 2,9 dollari, è stato visto l'ultima volta verso la fine del 2021.

Tutto quello che c'è da sapere su Cronos (CRO)

Cronos (CRO) è un token crittografico nativo di Crypto.com che ha guadagnato una certa reputazione nel corso degli anni. Ora Crypto.com gestisce tutto, dal trading allo staking e persino i collezionabili NFT. Gli utenti di questa piattaforma possono utilizzare lo spazio decentralizzato e farlo comodamente. Per quanto riguarda il CRO, esso regola Crypto.com in diversi modi. In primo luogo, i titolari di CRO hanno la possibilità di utilizzare questo token per la governance on-chain. Allo stesso modo, viene utilizzato per la scommessa dei premi e per il pagamento delle commissioni di transazione. È possibile richiedere servizi finanziari decentralizzati utilizzando CRO e anticipare il mercato. Per quanto riguarda la tokenomics, CRO ha una fornitura limitata di soli 30 miliardi di token. Una quantità considerevole di essi è bloccata per servire Crypto.com e i suoi futuri aggiornamenti. Come la maggior parte delle monete, CRO ha visto il suo ATH di 0,89 dollari nel 2021.

Che cos'è Dogeliens (DOGET)?

Dogeliens (DOGET) è una moneta meme con molte utilità. Non è ancora stata rilasciata sugli scambi Defi, ma mira a conquistare il mercato rispetto ad altri token meme. Ciò che rende Dogeliens diverso è che si tratta di un progetto crittografico a tutto tondo. Ha enormi piani per migliorare il mercato NFT con i suoi oggetti da collezione premium. Questi saranno coniati sulla catena e disponibili per i possessori di DOGET. Inoltre, questo progetto è interamente open-source e funziona sotto la Smart Chain di Binance. Ciò ne migliora la trasparenza e gli consente di competere con i token di rango superiore.

Procedura di acquisto in prevendita di Dogeliens (DOGET)

L'offerta massima di Dogeliens (DOGET) è bloccata a 25 miliardi, e una quantità considerevole di queste monete è disponibile in prevendita. Per acquistarle, visitate il sito della prevendita e accedete al vostro portafoglio. Scegliete quindi il numero di token DOGET di cui volete disporre attraverso fondi sufficienti.

Dogeliens (DOGET) ha suscitato molto interesse anche se è solo in fase di prevendita e potrebbe competere con i leader del mercato come Cardano (ADA) e Cronos (CRO). DOGET ha ottime possibilità di conquistare la comunità delle criptovalute e di mostrare il suo vero potenziale. Tutto questo potrebbe diventare realtà se il team si atterrà alla tabella di marcia a lungo termine.

DOGET offre alcuni fantastici bonus per i primi acquirenti. Su qualsiasi acquisto di USDT, è possibile ottenere un backup di token del 18%. Inoltre, se scegliete SOL come coppia di scambio, otterrete uno sconto del 15% sulle monete.

Per saperne di più su Dogeliens (DOGET), potete visitare i seguenti link:

Prevendita: buy.dogeliens.io

Sito web: https://dogeliens.io/