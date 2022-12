I dogeliens possono sopravvivere nel mercato dominato da Aave e Uniswap: ecco cosa c'è da sapere

Il mercato delle criptovalute è cresciuto di popolarità negli ultimi anni, aumentando il volume degli scambi di criptovalute. Aave (AAVE) e Uniswap (UNI) sono state incredibilmente utili per i trader. Nuove valute vengono sviluppate regolarmente per soddisfare le mutevoli dinamiche del mercato. Anche Dogeliens (DOGET) è uno dei token di recente sviluppo che mira a fornire soluzioni e intrattenimento contemporaneamente. Di seguito viene fornita una panoramica dettagliata. Rimanete sintonizzati.

Uniswap (UNI): una delle più grandi borse di criptovalute

Uniswap (UNI) è un importante exchange di criptovalute che utilizza lo Smart Contract ETH per gestire la sua blockchain. Ha un token di governance, UNI, per le commissioni di transazione e gli sconti sulla borsa. La borsa permette ai trader di acquistare, vendere o scambiare gettoni di criptovaluta compatibili con il contratto ERC-20. Si tratta di una piattaforma decentralizzata che offre il controllo completo dei fondi agli operatori. UNI ha un codice open-source che ogni sviluppatore può utilizzare per creare applicazioni. Il problema principale di Dex era la liquidità, che UNI ha risolto incentivando le persone disposte a diventare fornitori di liquidità per l'ecosistema. Attualmente UNI è tra le prime 20 valute digitali con una capitalizzazione di mercato di oltre 4 miliardi di dollari e in aumento. Ha un'offerta massima di 1 miliardo di token e il numero di persone che detengono token UNI ne determina il prezzo.

Aave (AAVE): un protocollo DeFi basato sulla Blockchain

Aave (AAVE) è una piattaforma decentralizzata che incentiva le persone a partecipare alla costruzione di un particolare pool di liquidità per gli scambi. Altre persone possono utilizzare i token di questo pool, ma devono pagare una commissione di servizio. Anche AAVE è un protocollo basato su ETH lanciato nel 2018. Il fondatore di AAVE era frustrato dalla mancanza di pool di liquidità da cui chiunque potesse ottenere i token, anche a pagamento. Ma per questo processo, gli individui devono dare alla piattaforma qualcosa come garanzia per assicurare il rimborso in tempo. Il motivo della sua popolarità è che è la prima piattaforma a introdurre un'idea del genere. AAVE si colloca attualmente tra i primi 50 token con un market cap di poco superiore ai 900 milioni di dollari. A partire dal 2022, AAVE ha un prezzo compreso tra 65 e 70 dollari. Sostiene di avere una fornitura totale di 16 milioni di token.