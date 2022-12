Il Play-and-earn sostituirà il play-to-earn: perché accadrà e 5 progetti che aprono la strada alla transizione dal P2E al P&E

Il Play-to-earn ha i suoi meriti, ma le ricompense in denaro non riusciranno a reggere un ecosistema di gioco a lungo termine. La base di utenti dei giochi crypto P2E è in rapido esaurimento: ciò dimostra che chi vi si avvicina vuole solo divertirsi, per cui chi non dedica la giusta attenzione al gameplay pur di vendere più token e NFT è destinato a fallire.

Il Play-and-earn (P&E) si compone di una nuova serie di giochi crypto e presenta nuove narrazioni ed esperienze di gioco di fascia alta, per alimentare un impegno e una crescita sostenibili.

Ecco cinque progetti che segnano la transizione del settore dal P2E al P&E.

1. Calvaria – Gioco di carte da battaglia NFT ridefinito

I giochi di carte da battaglia come Gods Unchained, Alien Worlds e Splinterlands hanno svolto un ruolo chiave nel colmare il divario tra le criptovalute e i giochi tradizionali: Calvaria è l'ultimo arrivato.

Questo gioco NFT, incentrato sull'aldilà, favorisce l'ingresso ai giochi blockchain, lanciando versioni free-to-play e play-and-earn. Mentre il free-to-play consente ai giocatori di familiarizzare con le meccaniche di gioco, il play-and-earn permette di trasformare le proprie abilità in denaro.

L'ecosistema di gioco include anche una piattaforma di staking, un sistema di incentivi e un negozio in-game. La prevendita di Calvaria (RIA), ora alla fine della sua 5a fase, si sta completando rapidamente, in controtendenza rispetto alla situazione generale di mercato, dimostrando l'enorme potenziale di crescita del progetto per i prossimi anni.

2. RobotEra – Un gioco di costruzione ambientato nel futuro

RobotEra si ispira a The Sandbox e infatti è un gioco di costruzione dominato dai robot: lo scenario è Taro - un nuovo pianeta - dove ogni utente impersona un robot e ottiene un continente sul quale agire, nel quale ci si può dedicare all'estrazione mineraria, alle costruzioni, alla raccolta di energia, alla produzione e al gioco, solo per citare alcune funzioni. Si può realizzare tutto ciò che si desidera, senza dover avere alcuna abilità di programmazione.

Il multiverso condiviso si connette con altri mondi, ospita parchi a tema, musei e concerti. Mentre si esplorano nuovi spazi, il gioco fornisce ricompense in token TARO e NFT.

TARO, attualmente in fase di prevendita, alimenta l'ecosistema RobotEra e verrà utilizzato per acquistare beni, partecipare al gioco, gestire il sistema di governance e altro ancora, man mano che il progetto si sviluppa. A giudicare dalla sua frenetica prevendita, la quotazione di TARO sugli exchange sarà uno dei migliori lanci di criptovalute da tenere d'occhio quest'anno.

3. Silks – Corse di cavalli purosangue nel Metaverso

Silks porta il brivido delle corse di cavalli purosangue nel metaverso, utilizzando la tecnologia blockchain.

Come funziona?

Il metaverso tokenizza ogni nuovo cavallo da corsa presente nel mondo reale, trasformandolo in un oggetto da collezione digitale unico chiamato Silks Horse: ogni volta che un cavallo da corsa vince una gara o genera prole, il corrispondente Silks Horse accumula ricompense per il detentore di NFT. Inoltre il proprietario può stallare il Silks Horse in una fattoria, rivenderlo per guadagnare un interesse o sviluppare Silks Land NFT per guadagnare più premi.

Il modello di business gamificato apre diverse opportunità di guadagno, simili alla sua controparte IRL. Si prevede che Silks Horses diventerà uno degli investimenti NFT più redditizi del 2023, vista la sua natura. Ci sarà però la necessità di avere un avatar di Genesis Silks per partecipare all’attuale vendita di Genesis Yearling.

Sebbene la maggior parte dei Genesis Silks Avatar sia già esaurita, è possibile ottenerne uno al prezzo attuale di 0,25 ETH. Questo prodotto è anche listato come uno dei migliori NFT sportivi su OpenSea.

4. Tamadoge - La magia di Meme Coin, Play-and-Earn e AR

Tamadoge non ha bisogno di presentazioni: è una delle migliori meme coin, capace di realizzare 20x, maggiorando i rendimenti dei suoi primi investitori subito dopo il lancio. Il punto forte di Tamadoge è il suo vibrante ecosistema, che combina meme coin e concetti di play-and-earn in un ecosistema AR.

Il gioco NFT con animali passerà alla realtà aumentata il prossimo anno, con il lancio di un'app AR nativa. La comunità meme di Tamadoge è in rapida crescita su Twitter e Telegram, e anche i token TAMA saranno probabilmente sulla cresta dell’onda con l'imminente rilascio di Tamadoge Arcade. Anche questa è una delle migliori nuove criptovalute da acquistare nel 2022 .

5. Star Atlas: esplorazione del metaverso nello spazio profondo

Se l'esplorazione dello spazio è la tua passione, dovresti dare un'occhiata a Star Atlas: questo gioco blockchain consente agli utenti di comandare navi spaziali, con tanto di equipaggio, nello spazio profondo alla scoperta di risorse celesti e terrestri. Offre inoltre un'ampia gamma di carriere, dal commercio di minerali grezzi e raffinati al trasporto merci e alla produzione di componenti per la vendita al dettaglio.

Il tema è avvincente e ha il potenziale per conquistare i giocatori tradizionali, man mano che il progetto si amplia, cosa che accadrà nei prossimi mesi.