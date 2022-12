Il token di Rocketize ha le credenziali per competere con i titoli di Chainlink e Cosmos?

LINK nasce da un'idea di Sergey Nazarov, che ricopre il ruolo di amministratore delegato di Chainlink Labs. Sotto la supervisione di Nazarov, Chainlink è diventata una delle prime reti a consentire l'integrazione dei dati fuori catena con i contratti intelligenti. La proposta di vendita unica di LINK è rappresentata dalle partnership. Il progetto è associato a fornitori di dati affidabili come Brave New Coin, Huobi e Alpha Vantage.

Di conseguenza, Chainlink è considerato un attore fondamentale nell'elaborazione dei dati. Inoltre, LINK consente agli utenti di diventare operatori di nodi e di guadagnare gestendo infrastrutture di dati vitali. Chainlink è collegato a notevoli operatori di nodi che gestiscono reti di oracoli decentralizzati, che aiutano a eseguire applicazioni DeFi per Aave, Compound, Synthetix e altri.

Cosmos (ATOM): La piattaforma che rivoluzionerà l'uso della Blockchain

Classifica: 22° posto

22° posto Capitalizzazione: 2,94 miliardi di dollari

2,94 miliardi di dollari Prezzo: $10,3

$10,3 Volume: $231,3

Cosmos si posiziona un posto sotto Chainlink, al 22° posto. Come suggerisce il sottotitolo, Cosmos è stato creato per risolvere i problemi persistenti che affliggono le blockchain. Secondo i creatori di Cosmos, le blockchain sono lente, esorbitanti, non scalabili e ignoranti dal punto di vista ambientale. Secondo loro, la maggior parte dei danni è causata dai protocolli proof-of-work della tecnologia blockchain, come quelli utilizzati da Bitcoin e altri token legacy.

La soluzione offerta da Cosmos consiste nel creare un ecosistema composto da blockchain connesse. Cosmos, che utilizza il token nativo ATOM, è stato creato nel 2014 quando è stato lanciato Tendermint, il componente principale della rete. Due anni dopo è stato pubblicato un whitepaper contenente i dettagli di Cosmos e nel 2017 è stata orchestrata una vendita di token.

Il motivo ulteriore della piattaforma è la semplificazione della tecnologia blockchain. Cosmos facilita gli sviluppatori nello svolgimento dei loro compiti grazie a un framework modulare che rende conveniente l'utilizzo di applicazioni decentralizzate. ATOM possiede anche un protocollo di comunicazione inter-blockchain che consente alle reti blockchain di collegarsi tra loro. Il protocollo impedisce che si verifichi un'eccessiva frammentazione nel settore.

Token Rocketize (JATO): un nuovo gettone Meme vivace

Se vi siete stancati di scambiare DOGE e SHIB e siete alla ricerca di un nuovo token meme, siete nel posto giusto perché parleremo di Rocketize Token (JATO) , la prossima grande novità nel mercato delle criptovalute. Rocketize Token e il token nativo JATO (Jet Assisted Take-Off) sono attualmente in fase di prevendita.

JATO è tecnicamente solido. La piattaforma si basa su Binance Smart Chain (BSC) e il progetto segue la conformità BEP-20. Rocketize Token è focalizzato sui servizi finanziari decentralizzati. La DeFi è cresciuta a dismisura negli ultimi anni, il che è ideale per le possibilità di successo di JATO. Rocketize Token vanta una comunità vivace, chiamata affettuosamente "Atomic Nation".

La tokenomica di JATO

I dettagli della "Rockenomics" di JATO sono riportati di seguito:

Un trilione di gettoni in tutto (1.000.000.000.000) 50% dei token bruciati al lancio 50% dei token bruciati con una tassa del 2% nella fase attuale 50% dei gettoni bruciati e 2% di tasse nella fase futura

Come acquistare

Siete interessati ad acquistare il gettone Rocketize? Visitate i portali di scambio come PancakeSwap, Uniswap e Coinmarketcap e iniziate!

Bonus

Gli utenti più sensibili si uniranno immediatamente alla prevendita di JATO perché la prima fase prevede un rispettabile bonus dell'8%.

Per maggiori informazioni su Rocketize Token (JATO), potete visitare i seguenti link:

Prevendita: http://rocket.rocketize.io/

Sito web: http://rocketize.io/