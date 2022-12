Importanza della motivazione nella vita di tutti i giorni

La motivazione è la chiave per raggiungere i tuoi obiettivi nella vita. Esistono numerosi modi per essere motivati, dalla lettura di libri motivazionali o dall'ascolto di discorsi motivazionali al trascorrere del tempo con amici e familiari che ti aiutano e ti spronano.

Dalle cose più complicate alle azioni più banali, serve sempre la giusta motivazione per riuscire a perseguire il proprio obbiettivo. In ambito scolastico, lavorativo, relazionale o qualsiasi altra sfera è importante agire con determinazione e motivazione. Senza questi due fattori rimarrai bloccato o procrastinerai le tue azioni senza raggiungere un fine che ti possa soddisfare.

Nelle prossime righe andremo ad analizzare insieme cosa succede quando ci viene a mancare la motivazione e vedremo anche come poter riottenerla.

Cosa succede se non abbiamo la giusta motivazione

Se non sei motivato a finalizzare il tuo obiettivo, sarà difficile per te raggiungerlo. La motivazione è essenziale per riuscire ad ottenere tutti i risultati che ci siamo prefissati.

Si tratta di una spinta interna che ci permette di arrivare ad un determinato obiettivo. Può provenire da fattori esterni come ricompense o punizioni, ma principalmente deve scattare all’interno di noi stessi. Se reputiamo che stiamo andando a fare un’azione stupida, senza voglia e soprattutto senza motivazione, nessuna ricompensa e nessuna punizione ci può aiutare.

L’assenza di motivazione può portare apatia, spossatezza o debolezza fisica e mentale. Può capitare a tutti che ci sia una giornata no e che la motivazione nel fare qualsiasi azione sia pari a zero, ma è molto importante riuscire a rimediare a questa mancanza il prima possibile e reagire.

Di seguito, infatti andremo a vedere come poter riacquisire la motivazione per riuscire a raggiungere un obbiettivo, qualsiasi esso sia.

Come acquisire la giusta motivazione

Come abbiamo già detto nelle scorse righe è fondamentale avere la giusta motivazione per raggiungere uno scopo ben preciso. Quando questa viene meno subentrano una serie di fattori negativi che dobbiamo cercare di eliminare il prima possibile. Proprio per questo motivo ora ti elencheremo alcuni consigli per riuscire ad ottenere la giusta motivazione:

· Inizia e non procrastinare: il modo più immediato per ottenere la giusta motivazione è quello di iniziare a fare quello che devi fare, anche se controvoglia. Molto spesso iniziare ed ottenere i primi piccoli risultati può essere sinonimo di soddisfazione e di conseguente motivazione.

· Procedi a piccoli passi: molto spesso l’obbiettivo finale può essere raggiungibile solamente dopo mesi o addirittura anni. Cerca sempre di porti degli step intermedi e inizia gradualmente. Ti consigliamo di cominciare con azioni che durano al massimo un’ora e poi aumentare gradualmente.

· Imponiti una scadenza: Il miglior modo per ottenere la motivazione è quello di avere una sfida da vincere. Poniti sempre una scadenza, magari con un timer, entro il quale devi aver raggiunto un obbiettivo preciso.

· Segui corsi o video di formazione: molto spesso può essere utile ottenere la giusta motivazione da persone più esperte che siano in grado di spronarti e di tirare fuori il meglio da te. Attualmente in commercio sono disponibili diversi corsi e video formativi sulla motivazione che ti potrebbero aiutare molto.

· Registra i tuoi progressi: cerca sempre di segnarti tutti i risultati che ottieni. Più svolgi un’azione meglio riesci a farla, quindi cerca sempre di prendere appunti relativi ai tuoi miglioramenti. Vedere un cambiamento positivo è sempre fonte di grande motivazione.

· Apriti con le persone più importanti per te: è molto importante avere sempre un confronto con le persone per te più care. Riuscire a creare un dialogo e condividere i propri obbiettivi è fondamentale per trovare la giusta motivazione.

· Premiati: come abbiamo visto sono necessari degli step intermedi. Al raggiungimento di determinati risultati fissa dei premi che ti possano sembrare stimolanti e motivanti.