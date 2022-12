IMPT, la nuova crypto green, termina la prevendita l’11 dicembre

Il nuovo progetto crypto Impact Project verrà lanciato sul mercato il 14 dicembre, giorno in cui il token IMPT verrà listato sugli exchange LBank, Changelly PRO e Uniswap.

La presale di IMPT si trova a metà della sua seconda fase. I token rimanenti nella fase attuale saranno bruciati dopo l'11 dicembre, data di conclusione della presale. I token della terza fase saranno bloccati per dodici mesi.

Da quando è iniziata la presale di IMPT il 3 ottobre 2022 sono stati raccolti oltre 14 milioni di dollari. Gli investitori potranno richiedere i loro token IMPT collegando il wallet crypto utilizzato per l'acquisto sul sito ufficiale del progetto.

Token IMPT, una criptovaluta dal potenziale enorme

Chi vuole investire in questo progetto acquistando il token IMPT ha dunque tempo fino all’11 dicembre, dopodiché ci sarà il listing prima sull’exchange decentralizzato (DEX) Uniswap e poi su quelli centralizzati LBank e Changelly PRO.

Gli analisti e gli influencer di criptovalute si aspettano che IMPT ottenga buoni risultati all'IEO (Initial Exchange Offering) dato il suo caso d'uso sempre più rilevante: IMPT e gli NFT del progetto svolgeranno un ruolo fondamentale nella compensazione delle emissioni di carbonio. Le nuove criptovalute ottengono spesso buoni risultati nelle prime fasi della loro roadmap, quando c’è grande interesse da parte degli investitori.

Come funziona la nuova criptovaluta IMPT

Il progetto IMPT si basa sulla collaborazione con aziende di tutto il mondo che premiano gli utenti con un cashback in token IMPT e accettano di devolvere parte del ricavato a iniziative ecosostenibili. Sono circa 25.000 le aziende in tutto il mondo che hanno aderito al progetto.

Tra queste aziende troviamo il gigante Amazon, nomi importanti del settore tecnologico come Samsung e Microsoft, outlet della moda come River Island e Harry Brown e quelle che hanno aderito più di recente come Tripadvisor, Dyson, AEG, Bloomingdales, Macy's, Dominos, Lego e tante altri ancora.

Quando gli utenti del widget web o dell’app mobile di IMPT acquistano online, il rivenditore interessato donerà una parte dell'importo dell'acquisto a un progetto ecologico selezionato e verificato.

La piattaforma include anche un sistema di punteggio per permettere ad organizzazioni e consumatori di controllare il livello di compensazione delle proprie emissioni di carbonio. I punti ottenuti potranno essere scambiati per ricevere token IMPT.

Oltre al widget e all'app, la piattaforma IMPT comprende un marketplace NFT in cui i consumatori e le aziende possono ritirare i loro crediti di carbonio - tokenizzati come token non fungibili - bruciandoli sulla blockchain. Per tutte le novità sulla prevendita e sulla quotazione è possibile consultare l’account Twitter ufficiale.

IMPT è all'avanguardia nelle iniziative ESG

Broadridge Financial Solutions stima che gli asset ESG, cioè quelli di aziende che operano nei settori Environmental (ambiente), Social (società) e Governance, saranno valutati circa 30.000 miliardi di dollari entro il 2030.

L'innovativo progetto di criptovaluta di IMPT mira proprio ad ottenere una parte di questa quota di mercato.

Il team di professionisti dietro questo nuovo progetto di criptovaluta green è guidato dal CEO Denis Creighton. Per accedere alla presale del token IMPT occorre collegare un wallet crypto come MetaMask o Trust Wallet e utilizzare ETH o USDT per comprare IMPT.