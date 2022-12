L'evoluzione delle monete meme: da Dogecoin a Rocketize

Da quando la criptovaluta è stata introdotta per la prima volta nella società nel 2009, è cambiata in modo significativo. Nel 2013 è stata creata la prima moneta meme in assoluto: Dogecoin (DOGE). Sebbene sia stata inizialmente creata per scherzo, Dogecoin ha presto creato un nuovo percorso per le criptovalute. Oggi, sul mercato delle criptovalute sono presenti centinaia di meme coin.

Dogecoin ha dato il via al fenomeno delle monete meme

Al momento del lancio, la criptovaluta non era accettata apertamente dalla società. Molti consideravano le criptovalute come uno scherzo o una truffa. Per questo motivo, Dogecoin è stata creata per scherzo, prendendo in giro il Bitcoin e le criptovalute. Il suo logo è un cane Shiba Inu, ispirato a un meme online. Tuttavia, negli anni successivi, DOGE è diventata popolare come criptovaluta, soprattutto quando Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, ha annunciato pubblicamente di possedere monete DOGE. Ciò ha contribuito notevolmente al successo di Dogecoin, in quanto ha portato un ampio pubblico di utenti di criptovalute ad acquistare i token DOGE.

Attualmente, DOGE è al 9° posto per capitalizzazione di mercato ed è il leader del settore delle meme coin. Dogecoin, una delle monete più influenti del mercato, ha dato il via al fenomeno delle meme coin.

Quando Dogecoin ha riscosso il grande successo che ha avuto, gli utenti e gli appassionati di criptovalute hanno potuto constatare che un progetto di criptovaluta non ha bisogno di una tecnologia avanzata per avere successo. Piuttosto, una criptovaluta divertente che riunisce gli utenti online è sufficiente per avere successo, poiché il suo successo si basa sulla comunità di utenti.

Molte monete meme hanno usato Dogecoin come influenza, come Shiba Inu e Baby Dogecoin. Entrambe hanno adottato il tema del cane per inserirsi nella famiglia delle monete meme e si spera che cerchino livelli di successo simili.

Rocketize per aiutare le monete meme a evolvere

Rocketize è una nuova moneta meme ed è attualmente in prevendita. Il lancio è imminente e Rocketize fa un ulteriore passo avanti rispetto alle monete meme di base, concentrandosi sulla decentralizzazione. Cercando di plasmare la società in modo decentralizzato, Rocketize mira a utilizzare strutture di incentivo non tradizionali sia nelle DeFi che nelle DAO.

Il token nativo di Rocketize è JATO, costruito sullo standard BEP-20 che gira sulla Smart Chain di Binance. Tuttavia, Rocketize sta attualmente studiando la possibilità di creare ponti per collegare varie reti come Polygon, Fantom e altre per massimizzare la decentralizzazione.

Con un piano solido in atto, sembra che Rocketize possa davvero contribuire a plasmare il settore delle meme coin e ad aiutarlo ad evolversi ulteriormente. Concentrandosi sulla decentralizzazione, Rocketize mira a far progredire le monete meme e a mostrare agli utenti come le criptovalute sono destinate a progredire.

La decentralizzazione, soprattutto nell'ambito delle criptovalute, sembra inevitabile. Consentire agli utenti di avere il pieno controllo sulle proprie finanze, senza la necessità di una terza parte come una banca, è probabilmente il futuro della finanza. Rocketize si propone di utilizzare la sua piattaforma per aiutare questo processo e farlo accettare dalla società.

