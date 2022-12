Questi tre token hanno il potenziale per guidare il mercato delle criptovalute nel 2023: Cosmos, Ethereum e Big Eyes

Se non siete sicuri di come identificare le criptovalute più importanti, fare molte ricerche è un buon punto di partenza. Esaminate e ricercate alcuni nomi noti, come Big Eyes Coin (BIG) , Ethereum (ETH) e Cosmos (ATOM). In questo articolo discuteremo i motivi per cui è necessario aggiungere questi progetti al proprio portafoglio di investimenti.

Cosmos (ATOM) La criptovaluta unica nel suo genere

Cosmos (ATOM) è una criptovaluta diversa il cui valore è stato previsto in rapida ascesa durante l'imminente corsa al rialzo. Cosmos (ATOM) è una piattaforma che alimenta l'interoperabilità decentralizzata della blockchain. I futuri aumenti di prezzo di Cosmos (ATOM) saranno probabilmente significativi. Il concetto di liquid staking della blockchain di Cosmos, che consentirà ai possessori di token ATOM di ottenere ricompense tramite token derivati, ha fatto parlare di sé.

Ethereum (ETH) la seconda criptovaluta più grande

Ethereum (ETH) è uno dei principali asset decentralizzati open-source che offre ai suoi investitori un'ampia gamma di servizi. Ethereum (ETH) ha creato nuove opportunità di guadagno per i produttori di internet. I contratti intelligenti forniti da Ethereum riducono le spese di transazione e migliorano l'affidabilità dei contratti.

Ethereum (ETH) è esattamente ciò di cui utenti, commercianti e aziende hanno bisogno nel mercato delle criptovalute, grazie al suo potenziale evoluto di sopportare la pressione che deriva dal fatto di occupare una delle prime posizioni nella hall of fame delle criptovalute. Le caratteristiche di segretezza, definitività e alte prestazioni sono state rafforzate in Ethereum (ETH).

Ethereum (ETH) consente a utenti, commercianti e aziende di effettuare decine di migliaia di transazioni al secondo a un livello in costante crescita. È vero che esistono innumerevoli progetti di criptovalute, come Ethereum (ETH), che consentono di installare e creare sia contratti intelligenti che applicazioni decentralizzate (dApp). Tuttavia, la parte migliore è che Ethereum (ETH) fa tutto questo senza interruzioni, centralizzazione, frodi o interferenze esterne.

Big Eyes (BIG): la nuova moneta meme

Big Eyes Coin (BIG) è una piattaforma che cerca di introdurre più denaro nell'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi). In quanto elementi essenziali dell'ecologia globale, la protezione degli oceani e delle creature che li abitano è un altro obiettivo di Big Eyes. L'obiettivo di Big Eyes Coin (BIG) è quello di rivoluzionare il settore delle monete meme e delle criptovalute. I proprietari e gli investitori del token Big Eyes (BIG) godono di un notevole regime fiscale e di una transazione esente da imposte.

La rete Big Eyes vuole sviluppare i suoi livelli di mercato NFT. Spera di raggiungere questo obiettivo facendo in modo che i suoi progetti NFT siano elencati tra i primi 10 NFT nel mercato delle criptovalute. I possessori del token Big Eyes (BIG) potranno usufruire delle ricompense più alte e acquistare gli NFT più promettenti grazie all'eccellente NFT Sushi Crew Club che Big Eyes sta sviluppando.

Inoltre, la piattaforma di Big Eyes ospiterà questi eventi NFT e una serie di altre competizioni. Ciò aumenterà la partecipazione e accelererà l'espansione della piattaforma. Ad esempio, gli utenti avranno la possibilità di scegliere se bruciare o meno i proventi degli eventi NFT.

Inoltre, durante gli eventi NFT, acquirenti e venditori di opere d'arte avranno la possibilità di interagire socialmente, a tutto vantaggio della comunità di Big Eyes e della rete. La partecipazione alla comunità di Big Eyes è essenziale per l'espansione della rete. Per mantenere la partecipazione e l'interesse, gli utenti riceveranno regolarmente premi in gettoni, omaggi NFT e altri premi.

È possibile acquistare Big Eyes Coin (BIG) in questo momento durante la prevendita. Visitate i link sottostanti per saperne di più sul token e sulla sua prevendita.

Moneta Occhi Grandi (BIG)

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/