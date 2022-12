Rocketize potrebbe diventare la prossima grande criptovaluta nei settori delle monete meme e della DeFi come Shiba Inu e PancakeSwap

Siete alla ricerca di un potenziale token su cui investire per avere la possibilità di ottenere enormi guadagni? Prendete in considerazione Rocketize (JATO) , il progetto DeFi meme destinato a diventare grande come Shiba Inu (SHIB) e PancakeSwap (CAKE).

Questo articolo esplorerà l'ecosistema in via di sviluppo del progetto e lo confronterà con Shiba Inu (SHIB) e PancakeSwap (CAKE).

Quanto è grande Shiba Inu?

Qual è il punto di forza di PancakeSwap?

PancakeSwap (CAKE) è un noto progetto di finanza decentralizzata (DeFi) che offre i servizi Uniswap di Ethereum agli utenti di Binance. Il progetto consente agli utenti di scambiare criptovalute utilizzando il suo protocollo di market maker automatico (AMM).

Il progetto è il secondo exchange decentralizzato (DEX) più grande del settore e offre velocità, autonomia e inclusione ai trader.

È interessante notare che PancakeSwap (CAKE) non è stato creato solo per i trader. È anche possibile diventare un fornitore di liquidità nel protocollo. Ciò significa che depositerete i token in uno dei pool di liquidità della piattaforma per avere la possibilità di guadagnare una quota delle commissioni di trading pagate da coloro che fanno trading contro quel particolare pool.

La piattaforma offre anche altre opportunità di guadagno, tra cui la coltivazione dei rendimenti e le estrazioni della lotteria. Gli utenti sono incentivati con il token CAKE nativo della piattaforma.

Cosa aspettarsi da Rocketize

Rocketize (JATO) è un nuovo ambizioso progetto di criptovaluta attualmente in fase di prevendita e pronto al lancio. Si descrive come una moneta meme DeFi che accompagnerà gli utenti in esplorazioni nello spazio.

Il progetto sfrutterà il clamore delle monete meme per costruire una grande comunità, offrendo poi servizi DeFi per sostenere il suo regno. Gli utenti potranno scambiare criptovalute attraverso il DEX e partecipare ad altre attività della DeFi. Offrirà anche NFT, che potranno essere coniati sulla piattaforma e scambiati con profitto sul mercato.

Queste attività della piattaforma dipenderanno dal token JATO della piattaforma stessa. Il token è anche deflazionistico, consentendo ai titolari di ottenere guadagni nel tempo. Rocketize (JATO) si impegna ad adottare un meccanismo di masterizzazione del token, in cui una parte del token JATO nativo sarà inviata a indirizzi che non possono essere recuperati. Non ci saranno nuove forniture di token; quindi, con l'aumento della domanda, l'offerta si ridurrà, facendo aumentare il valore del token.

La prevendita in corso sta diventando sempre più popolare. I partecipanti ricevono anche dei bonus per la partecipazione. Potrete ottenere dall'8% al 15% di token extra se depositerete ETH, BTC, USDT, BNB, SOL e SHIB. Altri bonus vi aspettano a seconda della fase di prevendita a cui partecipate.

Abbiamo esaminato le storie di successo di Shiba Inu (SHIB) e PancakeSwap (CAKE) e come Rocketize (JATO) intende attirare la propria quota di mercato come loro.

Se manterrà le sue promesse, potrebbe attirare attività massicce sulla sua piattaforma, che a loro volta influenzeranno il prezzo del token JATO.

Consultate questi link per saperne di più sul progetto e per partecipare alla sua prevendita.

