Al via il contest fotografico “Natale a Savigliano”

Il Natale a Savigliano arriva... in uno scatto. Ha preso il via con il mese di dicembre il contest fotografico “Natale a Savigliano”.

Fino al 26 dicembre prossimo è possibile scattare la foto che più rappresenta la propria atmosfera natalizia: possono essere foto che ritraggono la città di Savigliano, ma anche persone o momenti che rappresentano, secondo il punto di vista personale, il vero senso del Natale.

Partecipare è semplice. Occorre innanzitutto seguire la pagina “@vivosavigliano” su Instagram, oppure “Città di Savigliano” su Facebook. Poi pubblicare la foto (i post devono essere pubblici), utilizzando l’hashtag #vivosavigliano e taggando la pagina social.

Gli scatti verranno ripostati sulle pagina Instagram e Facebook del Comune: le prime cinque che otterranno più “mi piace” saranno votate da una giuria, che decreterà tre vincitori.

Questi ultimi riceveranno tre premi che li porteranno alla scoperta di Savigliano dal punto di vista culturale. Il primo premio è un ingresso omaggio per una persona per tutti gli spettacoli della stagione di prosa 2023 al Teatro Milanollo (offerto dal Comune di Savigliano in collaborazione con la Fondazione Piemonte Dal Vivo); il secondo classificato si aggiudicherà quattro ingressi omaggio per il Mùses-Accademia Europea delle Essenze (premio offerto dall’associazione Terre dei Savoia).

Infine, alla medaglia di bronzo andranno due ingressi omaggio per il Mùses (anche in questo caso il premio è offerto da Terre dei Savoia.

Le foto partecipanti potranno essere votate fino al 30 dicembre 2022. I tre vincitori saranno comunicati il 6 gennaio 2023.