Imperdibili appuntamenti natalizi alla biblioteca di Bra. Si comincia giovedì 15 dicembre 2022 alle 17, quando l’illustratore Andrea Granato – in arte Andrea Yokurama – terrà uno speciale laboratorio creativo dedicato ai bambini. L’ingresso è libero ma, vista la capienza limitata a 20 partecipanti, è necessario prenotarsi chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.

Nella medesima giornata si apre nella sala ragazzi della biblioteca la mostra realizzata dallo stesso Yokurama, composta della tavole realizzate dall’artista per tradurre in immagini la filastrocca di Gianni Rodari intitolata “Ritorna ogni anno”. L’esposizione sarà visibile a ingresso gratuito fino al 10 gennaio 2023.

Ma il divertimento non ferma qui, visto che il giorno successivo, venerdì 16 dicembre, la struttura di via Guala 45 ospiterà a partire dalle 17 una divertente tombolata di Natale dedicata ai bambini dai 4 agli 8 anni. Anche in questo caso l’ingresso è libero (20 posti massimo) con prenotazione obbligatoria entro il 14 dicembre.

Maggiori informazioni chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.