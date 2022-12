Concerto di Natale nella Cattedrale San Lorenzo di Alba

Il 17 dicembre alle ore 21 ad Alba, nella Cattedrale di San Lorenzo, si terrà il Concerto di Natale organizzato dalle Corali San Secondo di Asti e Officina vocis di Neive accompagnate dall’Orchestra filarmonica Melos di Torino e dirette dal M° Mario Dellapiana. Le voci soliste saranno quelle di Stefania Delsanto ( soprano), Giuseppe Gerardi ( basso), Sabrina Pecchenino ( contralto), Mattia Pelosi ( tenore).

In programma musiche del periodo Barocco di Tommaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Alessandro Ignazio Marcello ma anche di autori piemontesi come Giovanni Ambrogio Bissone e Giovanni Maria Brusasco, le cui composizioni verranno eseguite in prima assoluta.

La scelta di incentrare il concerto sul Magnificat è legata alla speranza di pace e giustizia , quanto mai sentita in questo periodo, che risuona nei versi “ Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni…ha ricolmato di beni gli affamati”.

Si alterneranno brani corali, solistici ed orchestrali.

L’evento è ad ingresso libero. Dopo la prima albese, il concerto sarà ripetuto alla Gran Madre di Torino il 20 dicembre alle ore 21 e il 26 dicembre alle ore 17 ad Asti nella Collegiata di San Secondo dove continua la pluridecennale tradizione cittadina del Concerto natalizio offerto dell’omonima corale.

PROGRAMMA

Tommaso Albinoni (1671-1745)

Magnificat per 4 soli, coro, archi e continuo

Giovanni Ambrogio Bissone (1646ca.-1726)

Dum tumet procella

Huius Sanctis

Coronae aeternales

Non cedam

per soli, archi e continuo

Alessandro Ignazio Marcello (1673-1747)

Concerto in re minore per oboe e orchestra

Giovanni Maria Brusasco (1690ca.-1772)

Magnificat a 4 Con Ripieni a 2 canti concertati

per soli, coro, archi e continuo

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Magnificat Rv 610a

per soli, coro, 2 oboi, archi e continuo