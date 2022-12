Festa per grandi e piccini: a Dronero i mercatini di Natale

Manca pochissimo a Dronero per i mercatini di Natale.

Domani, giovedì 8 dicembre, la città ospiterà circa 50 bancarelle di hobbisti, aziende agricole e commerciali. Una vera festa per grandi e piccini.

Durante la giornata ci saranno i negozi aperti con, all’acquisto, “Dronero ti premia”: in omaggio i biglietti della lotteria organizzata dall’associazione Il Bottegone che anche quest’anno mette grandi premi in palio. Presso i locali del teatro Iris (caffè teatro e Sala Milli Chegai) alle ore 10, 15 e 15.30 sarà tempo di divertirsi con i giochi di ruolo a cura dell’associazione Dronero Ludica.

A Prabunet si volerà! Dalle ore 10, nel corso della mattinata, la possibilità di fare l’esperienza unica del volo panoramico in elicottero.

Nel pomeriggio, dalle ore 12.30 la possibilità di fare un giro in carrozza per le vie del centro e dalle ore 15 l’emozione dei brani di Natale con Le Playladies sotto l’ala del teatro Iris. Ed ancora gli zampognari itineranti e dalle 14 Babbo Natale che incontrerà i bambini nella sua casetta sotto l’ala del teatro. In piazza Allemandi, infine, ci sarà la mostra delle moto d’epoca.