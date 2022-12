Il "coaching show" dell'illusionista Walter Rolfo per la serata degli auguri di Ascom Bra

Da Masters of Magic, l’innovativo coaching show, il professionista della felicità Walter Rolfo, che ha firmato oltre 8mila eventi in tutto il mondo, tra spettacoli e sessioni di coaching arriva al Teatro Politeama di Bra, ospite di Confcommercio Ascom Bra per la tradizionale serata degli auguri di Natale che l’associazione offre ai propri dipendenti e collaboratori e a tutti gli associati.

L’evento è su invito



L’Arte di realizzare l’Impossibile, scritto con Alessandro Marrazzo, è una sintesi di 11 anni di studi e ricerche nel campo della percezione e delle neuroscienze. Lo spettacolo crea in ogni spettatore una nuova convinzione: il cervello è una macchina perfetta con potenzialità inespresse, basta conoscerne i segreti.

Quali sono i limiti della nostra mente? Che cosa ci è precluso? Utilizzando la filosofia propria del pensiero illusionistico viene svelato il segreto per ottenere nella nostra vita risultati altrimenti impossibili. Questa filosofia è diventata uno spettacolo teatrale dove la magia ne è sia fil rouge che effetto speciale. Una formidabile palestra in cui gli spettatori si eserciteranno insieme a Walter Rolfo, campione nel campo dell’illusionismo, ad abolire il “non si può fare” dal proprio stile di vita per imparare a trovare la strada giusta che porta alla realizzazione dell’impossibile.

Coinvolgente e determinato, gentile e convincente, con un sorriso che si apre spontaneo e ti porta verso immediate sintonie, Walter Rolfo è un uomo nato per la comunicazione interpersonale. Con lui ci si sente immediatamente a proprio agio, perché d’istinto ti fidi, seguendolo nei suoi ragionamenti senza opporre resistenza.



“Ho assistito qualche anno fa allo spettacolo di Walter Rolfo – dichiara Luigi Barbero direttore, Confcommercio Ascom Bra - ed è stato una viaggio coinvolgente e straordinario, che apre le risorse della nostra mente. Uno spettacolo che lascia allo spettatore energia positiva e fiducia, ed è questo il messaggio di augurio che Ascom Bra vuole trasmettere ai propri dipendenti e associati.

In questo periodo storico di difficoltà, dopo una pandemia che ha stravolto la nostra esistenza, una guerra che non riesce a fermarsi e la conseguente crisi energetica, vogliamo regalare speranza e fiducia, nella convinzione che la maggior parte delle difficoltà sono superabili e frasi del tipo “non ce la farò mai” possono essere trasformate. Quante volte abbiamo rinunciato a qualcosa convinti che fosse impossibile? Un sogno, un progetto, un cambiamento. Quando tutti vedono una sola strada in realtà ne esiste almeno un’altra altrettanto valida e spesso migliore”.



La serata è organizzata con il sostegno di Baratti & Milano.







CHI E'

Walter Rolfo, ingegnere e psicologo, coach ed esperto di processi percettivi.

Coniuga creatività e innovazione, legate alle sue radici nel pensiero filosofico illusionistico, con la razionalità del pensiero costruttivo, derivante dalla sua formazione ingegneristica.

Docente all'Università di Torino e al Politecnico di Torino, è stato speaker al TEDx Trastevere e speaker al WIRED Next Fest.



Autore, conduttore e produttore televisivo per RAI, Mediaset e Sky, con oltre 1.000 programmi all'attivo, è fondatore e presidente di Masters of Magic, società di consulenza nel campo della formazione, del management e della comunicazione.



È consulente di grandi aziende come Coca-Cola, Ferrero, Juventus, Milan, Inter, Generali, Philip Morris, FCA, Bayer, CNH Industrial, GoodYear, Pomellato, HP, Robe di Kappa, BNL, Wind|TRE, dove mette a disposizione la sua esperienza e le metodologie del pensiero illusionistico per supportare il raggiungimento dei loro obiettivi strategici.