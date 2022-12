Immaginaria 2022 a Venaria Reale: il programma della settimana fino all’11 dicembre

Immaginaria è un progetto di arte pubblica partecipata, ma anche una fiaba natalizia che si sviluppa in ottica di rigenerazione urbana e social design. Il tema di questa seconda edizione "Il valore della tradizione, il sogno dell'integrazione" è declinato nel racconto scritto dall'autore Premio Strega 8+ Alessandro Barbaglia e illustrato dall'artista Giorgia Merlin. Torna così anche quest'anno da vera protagonista Regina, la cerva: animale simbolo di Venaria Reale e del suo territorio (come riporta questo articolo ).

L'iniziativa prende vita attraverso una narrazione luminosa e onirica per immagini nelle vie e nelle piazze, animando e illuminando i luoghi e coinvolgendo cittadini e turisti.

Immaginaria accompagna la Città per tutto il periodo natalizio con fiere e mercatini, spettacoli teatrali e animazione di strada, laboratori per bambini, concerti, mostre, letterine a Babbo Natale e molto altro...

Impreziosiscono il ricco calendario di quest'anno l'opera d'arte Assembly di Marinella Senatore, esposta in piazza Annunziata fino a domenica 8 gennaio 2023, la suggestiva proiezione luminosa sulla Torre dell'Orologio in piazza della Repubblica e le aperture straordinarie (con biglietto a tariffa agevolata) delle Sere di Natale alla Reggia 2022.

Sono tantissime le iniziative e gli appuntamenti di questa settimana, eccoli a partire da oggi, mercoledì 7 dicembre:

Concerto Gospel - Live Recording Show

Mercoledì 7 dicembre, ore 21:00

Teatro della Concordia, ingresso a pagamento

A cura di Sunshine Gospel Choir





Mercatino di Natale "Viale Buridani in festa"

Giovedì 8 dicembre, dalle ore 10:00 alle 19:00

Viale Buridani

Artigianato e prodotti tipici con marching band, teatro di marionette, trampolieri, zucchero filato, trucca bimbi itinerante e Babbo Natale

A cura di "È la Reale" Associazione di Via





Omaggio all'Immacolata

Giovedì 8 dicembre, ore 11:00

Piazza Annunziata

Deposizione corona con il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Venaria Reale

A cura di Pro Loco Altessano-Venaria Reale





Il magico ufficio postale di Babbo Natale

Giovedì 8 dicembre, dalle ore 15:00

Infopoint di via Mensa

A cura di Pro Loco Altessano-Venaria Reale





Distribuzione caramelle con le mascotte Renna e Orso Bianco

Giovedì 8 dicembre, dalle ore 15:30 alle 19:00

Centro città e centro commerciale "I Portici"

A cura di Ascom Confcommercio Venaria





Suoni dal mondo itineranti

Giovedì 8 dicembre, dalle ore 15:30 alle 18:00

Centro città

A cura di Artisti Liberamente Associati APS





Spettacolo teatrale "E poi saremo noi..."

Giovedì 8 dicembre, repliche alle ore 17:00 e 18:15

Piazza Montelungo

A cura di Accademia dei Folli e Fondazione Via Maestra





Show Christmas: danza hip hop e contemporanea

Giovedì 8 dicembre, ore 17:00

Piazza della Repubblica

A cura di MB Project





Concerto Gospel - Live Recording Show

Giovedì 8 dicembre, ore 17:00 e 21:00

Teatro della Concordia, ingresso a pagamento

A cura di Sunshine Gospel Choir





Show Christmas: danza hip hop e contemporanea

Giovedì 8 dicembre, ore 18:30

Piazza Annunziata

A cura di MB Project





Laboratorio "Le mirabolanti avventure dello struffolo di Natale"

Sabato 10 dicembre, ore 11:00

Biblioteca Civica Tancredi Milone, ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria

A cura di Claudia Bellin e la Capra Blu, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Venaria 1 e 2





Laboratorio "Immaginiamo le decorazioni: carta, pieghe e fantasia"

Sabato 10 dicembre, ore 15:00

Biblioteca Civica Tancredi Milone, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

A cura di Biblioteca Civica Tancredi Milone





Fiera dell'Avvento

Domenica 11 dicembre, dalle ore 9:00 alle 19:00

Viale Buridani

A cura dell'Ufficio commercio della Città di Venaria Reale





Mercatino di Natale

Domenica 11 dicembre, dalle ore 10:00 alle 19:00

Via Mensa e piazza Vittorio Veneto

A cura di Fondazione Via Maestra





Ritratti e caricature

Domenica 11 dicembre, dalle ore 10:00 alle 17:00

Infopoint di via Mensa

A cura di VENTOINARIA Associazione di Via, con Accademia Pictor





Christmas Day: alla ricerca del calendario interattivo

Domenica 11 dicembre, dalle ore 10:00 alle 19:00

Via Mensa

Caccia al tesoro di beneficenza tra artisti itineranti, musica, dolci e laboratori per i più piccoli.

Donando 3 euro presso i punti ONLUS "Arrivederci Luca", verrà consegnato un calendario interattivo (solo 600 disponibili!) da completare con le figurine da richiedere nei vari laboratori dislocati su via Mensa.

Per i più fortunati, sul retro delle figurine, sarà possibile trovare una percentuale di sconto applicabile presso il negozio illustrato sulla card.

A cura di VENTOINARIA Associazione di Via





Il magico ufficio postale di Babbo Natale

Domenica 11 dicembre, dalle ore 15:00

Infopoint di via Mensa

A cura di Pro Loco Altessano-Venaria Reale





Distribuzione di zucchero filato

Domenica 11 dicembre, dalle ore 15:00

Piazza Pettiti

A cura di AVIS Venaria Reale





Sfilata musicale di pastori in costumi israeliti

Domenica 11 dicembre, dalle ore 15:30

Da piazza della Repubblica a piazza Montelungo

A cura di Associazione La Crisalide di ieri e di oggi





Babbo Natale in Vespa

Domenica 11 dicembre, dalle ore 16:00

Da corso Machiavelli 177 verso le vie del centro città

A cura di Vespa Club Venaria Reale





Spettacolo teatrale "Vita e avventure di Babbo Natale"

Domenica 11 dicembre, ore 16:00

Teatro della Concordia, ingresso a pagamento

A cura di Fondazione Via Maestra





Spettacolo teatrale "E poi saremo noi..."

Domenica 11 dicembre, repliche alle ore 17:00 e 18:15

Piazza Montelungo

A cura di Accademia dei Folli e Fondazione Via Maestra.