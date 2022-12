Natale al Museo ferroviario piemontese: apertura straordinaria l'8 e il 17 dicembre

L'8 dicembre e il 17 dicembre 2022 il Museo Ferroviario Piemontese apre al pubblico per festeggiare l'avvicinarsi del Natale.

Giovedì 8 dicembre (ore 10-12.30 e ore 14.30-17.30) è prevista un'apertura straordinaria della sede espositiva e per tutta la giornata si effettueranno le consuete visite guidate e le corsette sul trenino del circuito esterno e sulla draisina (bus su rotaia); per l'occasione sarà inoltre possibile assistere all'accensione e vedere in funzione la locomotiva a vapore SNCF 141R in scala 1:8, realizzata dal modellista Mario Pirra.

Sabato 17 dicembre sarà proposto un doppio appuntamento (alle ore 10 e alle ore 15) con le attività dedicate ai piccoli visitatori e alle loro famiglie in collaborazione con l'Associazione Voci di Mamme. Il programma prevede: visita guidata a misura di bambino, corsette sul trenino, racconti e laboratorio creativo a tema natalizio per i bambini; al termine della giornata a tutti i partecipanti verrà offerta una cioccolata calda.

Costo ingresso: € 5 sia adulti che bambini (comprensivo della partecipazione a tutte le attività). Prenotazione obbligatoria ai numeri 348.7832848 e 340.7638585 o scrivendo a vocidimamme@gmail.com

Ricordiamo inoltre che nel mese di dicembre e durante le festività natalizie il Museo sarà aperto al pubblico tutti i sabati e le domeniche con aperture straordinarie l'8 dicembre e il 6 gennaio; chiusura dal 19 dicembre al 5 gennaio compresi.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.museoferroviariopiemontese.it e per prenotazioni https://www.ticket.it/musei/evento/museo-ferroviario.aspx