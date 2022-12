Racconigi è pronta per accogliere la fiera di Santa Lucia

Giovedì 15 dicembre 2022 il centro storico di Racconigi e l’area antistante al Castello, a partire dalle ore 7, saranno animati dalla fiera di Santa Lucia, dedicata al Real Cappone e alla trippa, eccellenze gastronomiche del territorio.

“L’allevamento del cappone a Racconigi ha alle spalle una lunga tradizione, che però negli ultimi decenni rischiava di perdersi, proprio per questo motivo, come Amministrazione, abbiamo collaborato nel 2020 alla nascita del Consorzio di valorizzazione del Real Cappone di Racconigi, con l’obiettivo di promuovere, tutelare e incrementare la diffusione di questo prodotto”, spiega l’assessore al commercio e manifestazioni Annalisa Allasia.

Nel corso della giornata di fiera si terrà un’esposizione di capponi, con la premiazione dei capi più belli, e anche un’esposizione di macchine agricole. I partecipanti poi potranno fare shopping e curiosare tra le bancarelle natalizie, quelle dei produttori locali e nel mercatino dedicato all’eccellenza artigiana.

Inoltre, ogni ristoratore racconigese proporrà piatti a base di specialità locali: oltre al Real Cappone e alla trippa verranno serviti dolci preparati con il real biscotto e la mora di gelso.

“Nel corso della fiera abbiamo deciso di dare risalto a due prodotti, il cappone e la trippa, in un’ottica di rispetto della tradizione; originariamente infatti durante la manifestazione venivano acquistati i capponi da mangiare nel periodo natalizio, mentre nelle case e nelle osterie di Racconigi veniva consumata la trippa”, continua Allasia.

La stagione di commercializzazione del Real Cappone di Racconigi, che sarà acquistabile fino al 31 gennaio, si è aperta nei giorni scorsi con una serata di valorizzazione, organizzata dal Comune di Racconigi e dal consorzio, che ha visto la partecipazione di tutte le associazioni di categoria. Nel corso dell’evento è stato battuto all’asta il primo capo della stagione ed è stata servita una cena a base di cappone e trippa, preparata dai ristoratori racconigesi.

“Il tema della serata è stato quello della collaborazione; collaborazione tra le associazioni per promuovere lo sviluppo del territorio e collaborazione tra i ristoratori che, tutti insieme, hanno dato vita ai deliziosi piatti serviti nel corso dell’evento –conclude l’assessore Allasia.

In occasione della fiera di Santa Lucia Confartigianato ha organizzato, per la giornata di sabato 17 dicembre, una passeggiata gourmet. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito creatoridieccellenza.it.