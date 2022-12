Bergesio (Lega): "Bene via libera Mit a copertura finanziaria Colle di Tenda"

“Bene il via libera del Mit all’intera copertura finanziaria del traforo stradale del Colle di Tenda. Secondo quanto fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, l’ultimo diaframma sarà abbattuto entro aprile con l’obiettivo di aprire il nuovo tunnel, nel rispetto dei tempi prestabiliti, a ottobre 2023. Finalmente, grazie a un esecutivo di centrodestra e al buon lavoro di Matteo Salvini, a guida del dicastero di Porta Pia, e del viceministro Edoardo Rixi, un passo avanti importante e concreto per un’opera che aspetta interventi da tempo e per tutto il territorio piemontese. Dalle parole ai fatti”.

Così in una nota il senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio.