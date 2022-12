Saluzzo, il Centro per l’Impiego traslocherà nei locali dell’ex tribunale

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale di Saluzzo, uno dei punti all’ordine del giorno ha riguardato l’approvazione della convenzione tra il Comune di Saluzzo e l’Agenzia Piemonte Lavoro, finalizzata a dotare il Centro per l’Impiego di Saluzzo di una nuova sede, nell’ambito dell’opera di potenziamento di questi enti.

“Dopo l’analisi di diverse opzioni – ha spiegato l’assessore al Welfare Fiammetta Rosso – sono stati individuati i locali dell’ex tribunale, che andranno dunque ad ospitare il Centro per l’Impiego. L’Agenzia del lavoro beneficerà di un contratto di comodato ad uso gratuito, cofinanziando il progetto di ristrutturazione dei locali stessi. Si tratta di un accordo tendente a valorizzare il Centro per l’Impiego, che attualmente, nella sede di via Pinerolo risultava un po’ sacrificato. Con questo progetto si intende anche sviluppare ulteriormente – ha aggiunto Rosso - la proficua collaborazione, già esistente, tra il Comune di Saluzzo ed il Centro per l’Impiego, che peraltro ha dimostrato una grande attenzione alla città ed ai bisogni del territorio. I nuovi locali nell’ex tribunale ospiteranno così anche i principali servizi alla persona, in particolare quelli individuali, che hanno una stretta connessione con le politiche attive del lavoro. Sarà fondamentale anche la sinergia, che si andrà a realizzare tra il Centro per l’Impiego e le scuole saluzzesi, vista la sensibilità per i giovani mostrata dal personale del Centro. Continua così – ha ancora osservato l’assessore - lo stretto rapporto di collaborazione tra il Comune e gli enti della zona, che si occupano di formazione e lavoro”.