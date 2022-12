Anche AlL Cuneo tra le associazioni selezionata ad Alba per il premio “San Giuseppe”

L’assegnazione ogni anno di contributi di solidarietà a favore di persone, associazioni ed organizzazioni le­gate al territorio cuneese, capaci di distinguersi per il loro operato nell’apportare alla collettività un importante ed ammirevole valore aggiunto.



Sabato 3 dicembre, presso la Chiesa San Giuseppe ad Alba, è avvenuta la 22^ edizione del premio “San Giuseppe” organizzato dalla Fondazione Cagnasso di Alba. Tra gli enti beneficiari, quest'anno, nell’ambito del conferimento del premio anche l’AIL Cuneo sezione “Paolo Rubino”.



Una cerimonia molto emozionante, coordinata da Roberto Cerrato, presidente del Centro Culturale San Giuseppe, e da Renato Cagnasso, presidente della Fondazione Cagnasso.



Destinati all’associazione cuneese 2.000 euro, cifra che verrà integralmente investita nel sostegno al reparto di Ematologia di Cuneo e nei progetti di assistenza a favore di tutti i pazienti della nostra provincia.



A ritirare il premio la presidente Anna Rubino: “Ringraziamo di cuore chi ci ha selezionato per questo generoso riconoscimento”.



La volontà ogni giorno di lottare, per chi purtroppo non c’è più e per quanti sono riusciti a sconfiggere la terribile malattia. Con professionalità e straordinaria umanità, ogni giorno a fianco alle tantissime persone ed alle loro famiglie.



Per informazioni telefonare ai numeri 0171/695294 e 370/3405038 o scrivere a info@ail.cuneo.it.