Calcio, Coppa Italia Serie D: Bra-Ligorna 2-0, giallorossi agli ottavi di finale

Il Bra conferma, anche in Coppa Italia, quanto di buono sta facendo vedere in campionato. Nei sedicesimi di finale successo giallorosso contro il Ligorna, piegato da una doppietta di Pavesi, autore di un gol per tempo.

LA CRONACA

Inizio molto equilibrato con entrambe le squadre attente a non prestare il fianco all'avversaria. Alla mezz'ora il primo tiro in porta, effettuato da Casagrande e bloccato a terra da Ujkaj. Allo scadere di un primo tempo avaro di emozioni arriva il vantaggio braidese. Bongiovanni lavora un buon pallone sulla destra e serve Pavesi che controlla, si gira e scaglia un sinistro imprendibile per Caruso: 1-0 e squadre negli spogliatoi.

Triplo cambio, per mister Roselli, in avvio di ripresa: Tassotti, Dellepiane e Cericola rilevano Casagrande, Garbarino e Gualtieri. Pavesi nuovamente protagonista al 50'. Irresistibile la sua serpentina in area di rigore ma tiro impreciso. I giallorossi raddoppiano al minuto 61. La difesa ligure pasticcia, ne approfitta Pautassi che si impadronisce della sfera ma viene atterrato da Serra: calcio di rigore. Dal dischetto Pavesi insacca, con Caruso che tocca il pallone senza riuscire, tuttavia, a neutralizzare. A metà secondo tempo termina la partita di Marchisone, in campo Derrick Gyimah. Proprio il nuovo entrato sfiora il tris al termine di una bella azione personale ma strozza il tiro e mette fuori. Il Ligorna prova ad alzare il ritmo per riaprire la partita, la squadra di Floris chiude ogni varco. 2-0 il punteggio finale all'Attilio Bravi, Bra avanti.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Ujkaj, Quitadamo, Tos (77' Tuzza), Marchetti; Bongiovanni, Daqoune, T.Gerbino, Pautassi, Gregori (70'Capellupo); Pavesi (81' Menabò), Marchisone (66' Derrick). A disp: Favaro, Mirisola, Tuzza, Odasso, Job, Mawete. All. Floris

Ligorna (4-3-3): Caruso, Garbarino (46'Dellepiane), Serra, Scannapieco, Gualtieri (46' Cericola; Maresca, Bacigalupo (66' Di Masi, Damonte; Casagrande (46' Tassotti), Donaggio, Brunozzi (59' S.Gerbino). A disp: Atzori, Botta, Mancuso, Francesia. All Roselli

Gol: 45' Pavesi, 61' Pavesi

Ammoniti: Quitadamo, Maresca, Pavesi, Tassotti, T.Gerbino, Scannapieco

Arbitro: Omar Abdou El Ella di Milano, assistenti Cristiano Annoni di Como e Andrea Perrella di Crema