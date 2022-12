Farigliano, torna l'esposizione avi-colombofila del Club3C

Dopo la pausa di due anni, causa Covid, torna l' esposizione avi-colombofila, arrivata alla sua ventottesima edizione, organizzata dal Club 3C di Cuneo in collaborazione della locale Pro-loco, nella nuova location della proloco di Farigliano, in corso Ferrero 5.



Saranno esposti 50 avicoli di razze ornamentali e 220 colombi di colori, forme inconsuete e rare, che si contenderanno il titolo di campione di razza, attraverso l'esame di esperti designati dalla Federazione italiana F.I.A.C, a contorno della manifestazione si potranno ammirare alcuni conigli di razza, dal piccolo ariete nano al gigante delle Fiandre.



Inoltre ci sarà uno spazio dedicato alla presentazione di un progetto denominato CoVaRaP finalizzato al recupero di razze autoctone piemontesi e valorizzazione della filiera corta , della sostenibilità e qualità della filiera avicola di razza, sviluppato in collaborazione con il dipartimento di Scienze Veterinarie dell' Università di Torino.